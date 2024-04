Eko krog začel zbirati podpise za kavcijski sistem: 'Dovolj je pogovorov'

Pogovori in analize o kavcijskem sistemu v Sloveniji tečejo že od jeseni 2021. Podprle so ga vse politične stranke prejšnje vlade, prostor je našel v Zakonu o varstvu okolja in koalicijski pogodbi sedanje vlade, navajajo pri Eko krogu. Podpirajo pa ga tudi proizvajalci pijač in nekateri trgovci ter 15 nevladnih organizacij. V tem času pa da sta dve raziskavi pokazali, da si ga želi tudi 94 odstotkov Slovenk in Slovencev.

"Taka enotnost je v Sloveniji redkost. Še redkeje se zgodi, da bi si industrija in nevladne organizacije prizadevale za isti cilj. Kot kaže, pa vse to ni dovolj," je dejal član Eko kroga in sopredsednik stranke Vesna Uroš Macerl. Več kot leto so sicer čakali na analizo proizvajalcev pijač o tem, kakšen sistem bi bil primeren za Slovenijo, a se z večino predlogov tudi strinjajo.