Eko sklad: dva nova razpisa za financiranje obnove večstanovanjskih stavb

Z novima razpisoma želi Eko sklad spodbuditi etažne lastnike, ki želijo v celoti obnoviti večstanovanjske stavbe. Gre za pilotni projekt, kjer bo z novima razpisoma sredstev dovolj le za nekaj objektov, bo pa zato finančna spodbuda za obnovo višja. Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500 tisoč evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva.

Nova razpisa, ki bosta odprta do konca leta 2021, sta namenjena lastnikom starejših zgradb, ki jih imajo namen prenoviti, omogočila pa bosta večji obseg prenove. Etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb je na prvem javnem razpisu ponujeno financiranje s kombinacijo kredita, ki gre v breme rezervnega sklada, in nepovratnih sredstev. Samo nepovratnih sredstev v tem primeru ne bo mogoče pridobiti. Drugi javni razpis ponuja kombinacijo financiranja z nepovratnimi sredstvi in sredstvi izvajalca energetskega pogodbeništva. Tega bodo lastniki poiskali na trgu ponudnikov storitev.

icon-expand Nova razpisa bosta odprta do konca leta. FOTO: Dreamstime

Kdo se lahko prijavi na razpis in kakšni so pogoji obnove? Tadeja Kovačič iz Eko sklada pojasni: "Vlogo za javni razpis mora oddati upravnik ali druga oseba, ki so jo pooblastili etažni lastniki. Vloga mora biti oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Če bo vloga na podlagi točkovanja skladno z merili na razpisu izbrana za sofinanciranje, bodo etažni lastniki oziroma njihov pooblaščenec prejeli odločbo o izboru in pogodbo z Eko skladom v podpis." Pri energetskem pogodbeništvu se bodo nepovratna sredstva nakazala izvajalcu oziroma pogodbeniku po zaključku celotne naložbe in predložitvi dokazil. Pri kreditu v breme rezervnega sklada pa se bo kredit črpal po situacijah, torej ustrezni deleži sredstev bodo izvajalcu nakazani po predložitvi zahtevanih dokumentov, bodisi pogodb, računov, predračunov, začasnih situacij dotlej opravljenih del. Nepovratna sredstva pa se bodo izvajalcu v celoti nakazala po zaključku celotne naložbe in predložitvi dokazil, če vsota kredita in nepovratnih sredstev presega priznane stroške naložbe, se nepovratna sredstva izplačajo za delno poplačilo kredita, dodajajo na Eko skladu.

icon-expand Višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500 tisoč evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva. FOTO: Dreamstime

Pojasnjujejo, da gre za piloten projekt, zato predvidevajo, da bo na posameznem razpisu izbranih le nekaj vlog. Višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500 tisoč evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva, kjer gre kredit v breme rezervnega sklada. S tem projektom želi Eko sklad testirati nove finančne instrumente, zato bo tudi spodbuda precej višja. Vsi tekoči obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, dodajajo. Če bo projekt uspešen, lahko v prihodnjih letih pričakujemo nove razpise oziroma pozive za prenove večstanovanjskih stavb. Do obnove bodo upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki. Pogoj je, da mora biti več kot polovica stavbne površine v stanovanjski rabi in več kot polovica etažnih lastnikov mora biti fizičnih oseb. Obnova zgradbe Potrebna bo obnova celotne zgradbe. Ta se lahko izvede bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe, ali kot skoraj ničenergijska prenova. Kot določa gradbeni zakon, je obvezna priprava projektne dokumentacije in nadzor gradnje. Ti stroški bodo priznani kot stroški naložbe.

icon-expand Do obnove so upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki FOTO: Dreamstime

Za vse, ki jih obnova zanima, je Eko sklad strnili, katero dokumentacijo je treba predložiti ob prijavi na razpis.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanimi stroški, vendar ne več kot 225 evrov na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.