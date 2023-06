Eko sklad letos s 50 milijoni evrov sredstev

Eko sklad bo letos zagotovil do 50 milijonov evrov sredstev za kreditiranje okoljskih naložb in 39,5 milijona evrov nepovratnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti. Razpisal bo še za dobrih 161 milijonov evrov spodbud iz sredstev podnebnega sklada, predvideva poslovni in finančni načrt sklada, ki ga je sprejela vlada.

Na vladi ocenjujejo, da bo na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije zbranih 39,5 milijona evrov, zato bo za ta namen zagotovljenih 25,3 milijona evrov novo razpisanih sredstev in 10 milijonov evrov za izplačilo že prejetih vlog na javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (SUB 74). Za financiranje stroškov Eko sklada, programa Borzen, subvencioniranje obrestne mere in svetovalcev pa je skupaj zagotovljeno še 3,95 milijona evrov, so po seji vladnega odbora za gospodarstvo sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. icon-expand Eko sklad FOTO: Dreamstime Slovenski okoljski javni sklad bo tudi letos nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud s sredstvi sklada za podnebne spremembe, s katerimi bo zagotovljenih 161,65 milijona evrov. Za nove ukrepe bo od tega namenjenih do 24 milijonov evrov za spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah, 15 milijonov evrov za spodbude občanom za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, tri milijone evrov za spodbude za skoraj ničenergijske stavbe, 10 milijonov evrov dodatnih sredstev za nakup vozil za izvajanje potniškega prometa ter šest milijonov evrov za nakup električnih vozil za fizične osebe. Eko sklad bo na podlagi sprejetega načrta letos ponovno izvedel tudi javne razpise za sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij v skupni višini do nekaj več kot 970.000 evrov. Vlada je določila še, da se določi delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2023 v višini 1,8 milijona evrov, porabi pa se za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti.