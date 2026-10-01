Eko sklad zaradi vladne poteze pričakuje osem milijonov evrov manj

Vlada je z namenom ublažitve vpliva visokih cen na gospodinjstva konec julija odločila, da so neosvinčeni 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje dva meseca oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE), sredi tega meseca pa ukrep zamrznitve plačila prispevka podaljšala še do 15. decembra.

Prispevek URE, ki je sicer določen v višini 0,08 centa na kilovatno uro, plačujejo končni odjemalci električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalci trdnih, tekočih in plinastih goriv. Zbrana sredstva v obliki prispevka k ceni energije oz. goriv pa nato operaterji in dobavitelji nakazujejo Eko skladu, ki posameznikom, podjetjem in lokalnim skupnostim dodeljuje ugodne kredite za okoljske naložbe in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Zaradi odločitve vlade, da za skoraj pet mesecev pri gorivih zamrzne plačevanje prispevka, na Eko skladu do konca leta pričakujejo izpad prihodkov v višini osmih milijonov evrov, so v skladu pojasnili za STA.

"Sredstva za vse trenutno aktualne javne pozive za nepovratna sredstva in za ugodne kredite so zagotovljena s poslovnim in finančnim načrtom za leto 2026. Glede na dosedanji priliv vlog na javne pozive za nepovratna sredstva lahko ocenimo, da bodo pozivi ostali v veljavi najmanj do konca leta oz. do potrditve novega poslovnega in finančnega načrta za leto 2027," so glede vprašanja morebitne ogroženosti izplačil finančnih spodbud zaradi zmanjšanja sredstev navedli na skladu.

Dodali so, da se bo izpad predvidoma "pokrival z zbranimi sredstvi prihodnjega leta, in sicer ob predpostavki, da bo sklad še naprej zbiral prispevek na podlagi zakona o učinkoviti rabi energije".

V skladu s poslovnim in finančnim načrtom sklada je Eko sklad za letos predvidel in tudi razpisal za 30 milijonov evrov nepovratnih finančnih spodbud iz sredstev, zbranih iz prispevka URE, 34,1 milijona evrov za nepovratne finančne spodbude iz državnega podnebnega sklada in 50 milijonov evrov za kredite iz namenskega premoženja Eko sklada. Do konca junija so za ukrepe izplačali skupno skoraj 33,6 milijona evrov sredstev, od tega 15,9 milijona evrov sredstev iz prispevka URE.

Lani so skupno izplačali 76,7 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega jih je bilo 33,8 milijona evrov zbranih iz prispevka URE. "Večji del teh sredstev je namenjenih za energetsko obnovo stavb občanov. V povprečju zadnjih let se na letni ravni iz sredstev, zbranih iz prispevka URE, izplača povprečno 38 milijonov evrov subvencij," so poudarili na Eko skladu.

Za kredite, ki se dodeljujejo iz drugih sredstev, pa so lani namenili 51 milijonov evrov, od tega 46 milijonov občanom. Letos so do zdaj za njih namenili 46 milijonov evrov, od tega 42,9 milijona evrov za kredite občanom.