Na šolskem jedilniku tudi eko golaž: 'Ekološka hrana ne sme biti le za bogate'

"Veliko mi pomeni, da v šoli dobimo ekološko hrano in da se je čim manj zavrže. Ekološka hrana ima več okusa, nima čudnega priokusa. Je bolj zdrava tako za nas kot za okolje in ni škodljiva. V šoli se tako vodstvo kot kuharji zelo trudijo, da je hrana na naših krožnikih čim bolj ekološka." Tako pripoveduje Lana Kolar iz OŠ Vojnik, ki se v sedmem razredu že zaveda koristi in blagodejnih učinkov uživanja ekoloških in lokalnih pridelkov, ki najdejo kar najkrajšo pot s polja do vilic. Njena osnovna šola je za zdaj še redek dober primer prakse v Sloveniji. Na jedilniku jim namreč uspeva zagotoviti zakonsko določenih 12 odstotkov ekološke hrane.

Cena šolske malice je danes 1,10 evra, ekološka živila pa so v povprečju 30 odstotkov dražja od konvencionalnih.

A čeprav se ta odstotek na prvi pogled morda zdi prenizek, so mize večine osnovnih šol v Sloveniji precej manj bogato obložene z jedmi iz ekoloških sestavin. Vsi slovenski osnovnošolci tako v resnici niso deležni kakovostnih obrokov iz eko živil in nimajo takšne sreče kot Lana, da v šoli pojedo dovolj ekološke hrane. V letu 2023 je Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo namreč izvedel nadzor v 87 javnih zavodih, od tega v 21 vrtcih, 55 osnovnih šolah ter 11 drugih zavodih. Rezultati pa daleč od spodbudnih. Skupno je devet javnih ustanov v obdobju nadzora doseglo delež ekoloških živil 12% in več, od tega štiri osnovne šole, štirje vrtci ter en zavod. 15 javnih ustanov je dosegalo delež med 5% in 11%, 57 javnih ustanov delež maj kot 5%, pri šestih javnih ustanovah pa podatke o deležu ekoloških živil sploh ni bilo mogoče preveriti. Opravljen nadzor s strani Inšpektorata je bil preventivne narave, saj pri večini nadziranih subjektov obdobje javnega razpisa še ni zaključena. Zato nameravajo nadaljevati z nadzori, so pojasnili.

Zakaj ekoloških živil skorajda ni na jedilniku šol in vrtcev?

Prav javni zavodi pa bi morali uporabnikom zagotavljati kakovostno prehrano. Kot izpostavlja dr. Ana Larsen Frelih z ministrstva za kmetijstvo, ekološka hrana ne bi smela biti le za bogate, ampak na voljo vsem, in prav to lahko omogočijo javni zavodi. Kot pravi kmetijska ministrica Mateja Čalušić, je večanje deleža ekološke hrane v slovenskih javnih zavodih osrednjega pomena in ima velik potencial. Zaveda pa se, da je na tem področju precej izzivov. To se kaže tudi v praksi. Zapleta se pri pridobivanju lokalnih pridelovalcev in ponudnikov, ceni, papirologiji, dostavi, javni zavodi nimajo ustreznih hladilnic, ki bi omogočale daljše shranjevanje živil in s tem večja naročila pri ponudnikih.

Recept za uspeh: osebni stik in povezovanje z lokalnimi kmeti

Medtem ko so zaradi previsokih cen in premajhne ponudbe ekoloških živil ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov vlado še pred kratkim pozivali, naj zmanjša obvezni delež ekoloških živil v vrtcih in šolah, pa so nekateri javni zavodi zelena izjema, ki dokazuje, da je s precej truda cilj dosegljiv.