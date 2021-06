Šestan po ekološki katastrofi v Hočah: 'Sanacija bo dolgotrajna in težka'

V oddaji 24UR je poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan poudaril, da bo v ponedeljek sam obiskal teren in se prepričal o obsežnosti ekološke katastrofe:"S svojimi izkušnjami bom pripomogel k temu, na kakšen način to sanirati." Kot je še dodal, glede na dosedanje izkušnje verjame, da je teren izredno zahteven."Strinjam se z oceno, da bo sanacija dolga in težka."

Najbolj na udaru je zajetje pitne vode, ki oskrbuje zaselek petih domačij, kjer imajo skupaj 100 glav živine. Odvrženo blato je spolzelo preko zajetja in je zelo močno onesnažilo vodo. Onesnaženje se je zgodilo v kratkem času.

Spomnimo. V četrtek zvečer so neznanci odvrgli greznično blato, že naslednje jutro pa so to grozljivo dejanje odkrili, saj se je po vsej dolini pričel razlegati neznosen smrad. Odgovorni na občini so takoj aktivirali pristojne organe.

Rezultati analize vode, ki so jih opravili v nacionalnem laboratoriju, so pokazali, da so v vodi močno prisotni Enterokoki in Escherichia coli, ki jih v vodi ne sme biti. Zato so takoj morali prenehati z uporabo vode iz zajetja, s tem pa je nastal drugi problem, kako s pitno vodo oskrbeti pet gospodinjstev in živali.