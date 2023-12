Ekološko in varčno ogrevanje s toplotno črpalko M Heat Sun

Toplotna črpalka vam omogoča cenejše in bolj ekološko ogrevanje in neodvisnost od fosilnih goriv kar aktivno pripomore k zmanjšanju CO2-emisij in tako varuje okolje.

Zakaj v obstoječi ponudbi toplotnih črpalk izbrati prav črpalke M Heat Sun?

Preprosto zato, ker so uporabne vsestransko. Primerne so za talno in radiatorsko gretje, grejejo do -30C zunanje temperature, prav tako tudi hladijo. Cenovno so ugodne, kar je v energetskem pogledu in stanju zadnjih let, ko cene drugih oblik ogrevanja in hlajenja letijo v nebo, nadvse pomembno tako za individualne uporabnike in gospodinjstva kot tudi za večje odjemalce.

Prednost črpalk M Heat Sun so tudi dolga življenjska doba izdelkov, prihranek energije in s tem nižji stroški tudi od 60 do 75 %, zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida, prijaznost do okolja, delovanje brez uporabe nevarnih goriv, majhna namestitvena površina, delovanje brez hrupa, minimalno vzdrževanje, povrnitev investicije v le nekaj letih in podobno. Toplotne črpalke uporabljajo proces znan kot prenos toplote. Pozimi ali v hladnih podnebnih obdobjih delujejo kot vzratni ventilator, prenašajo toploto namesto, da bi jo proizvajali.

M Heat Sun črpalke imajo vključeno tudi DC – invertersko tehnologijo.

5-palčni barvni zaslon na dotik, ki omogoča preprosto upravljanje temperature in nastavitev sistemskih načinov. Hitro se preveri kode napak in zagotovi, da lahko kadar koli spremenite ali programirate sobno temperaturo.

Nadgradnja je le z enim klikom. Na posodobitev programske opreme obvešča sistem, posodobitev pa traja le nekaj minut.

Pametno odtaljevanje se vnese samodejno, izboljša pa zanesljivost in ekonomičnost celotne enote.

Stanje na energetskem področju v zadnjih letih zaradi situacije in vse slabših razmer spričo visokih in še naraščajočih stroškov predvsem individualne uporabnike ter gospodinjstva tako rekoč sili v iskanje drugačnih načinov uporabe in porabe energije.