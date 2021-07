Ekonomska fakulteta morala razkriti avtorske pogodbe, sklenjene z Metko Tekavčič

Na fakulteti pred dobrim tednom dni pogodb v fizični obliki še niso mogli pokazati, saj so te, kot so zatrdili, še vedno pri informacijskem pooblaščencu, je pa bila pripravljena svoje osebne kopije pogodb pokazati Tekavčičeva.

Skupaj gre za 164 pogodb, ki so bile sklenjene od začetka leta 2007 do marca 2015, s katerimi je Tekavčičeva skupaj prejela 214.327 evrov.

STA je pogodbe zahtevala leta 2015, ko je Komisija za preprečevanje korupcije objavila podatke o višini honorarjev, ki so jih prek avtorskih in podjemnih pogodb od leta 2003 prejele različne fizične osebe v javnem sektorju, med njimi tudi profesorji nekaterih fakultet.

V vseh pogodbah je navedeno, kakšno delo je bilo opravljeno, v kakšnih količinah in po kakšnem ceniku, sestavni del pogodb so tudi poročila s podrobnostmi o opravljenem delu. Kot je za STA povedal tajnik fakultete Tilen Balon, mora poročila o opravljenem delu vedno potrditi predstojnik oddelka, na katerem je bilo delo opravljeno, hkrati je nadzor nad opravljenim delom zagotovljen že med samim izvajanjem. Cenik za plačilo je določen z internim aktom fakultete in se giblje znotraj postavk, ki jih določi univerza, je dejal.

Pri pogodbah izstopa dejstvo, da so te sklenjene za nazaj. Balon pojasnjuje, da se s tem izognejo nepotrebni birokraciji in aneksom. Kaj in v kolikšnem obsegu bo opravljeno, tako vedno določijo ustno na podlagi letnega načrta dela, samo pogodbo pa nato sklenejo in izplačajo šele, ko je delo opravljeno. Pogodba je tako neke vrste poročilo o opravljenem delu in formalna podlaga za izplačilo, je dejal.