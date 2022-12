Ekskluzivna first minute' ponudba: na počitnice v Grčijo do 30% ceneje!

Pozor, posebni 'first minute' popusti trajajo samo do 31.1., zato nikar ne čakajte! Še danes si oglejte ponudbo počitnic v Grčiji na Počitnice.si in izberite najboljši paket za svoj okus. Za povpraševanje in pripravo ponudb so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si vselej na voljo tudi na elektronskem naslovu info@pocitnice.si in telefonski številki 01/280 30 00 , če pa si želite bolj osebnega pristopa, pa jih lahko od ponedeljka do sobote obiščete tudi v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Poletni oddih v celinski Grčiji ali na njenih otokih je v letu 2023 bližje kot kadar koli doslej! Rezervirajte še danes in si zagotovite tudi do 30% popust na celoten počitniški paket , ki vključuje letalski prevoz, 20 kilogramov oddane prtljage na osebo, prevoz z letališča do izbrane namestitve in nazaj ter slovenskega predstavnika na destinaciji!

V spletni turistični agenciji Počitnice.si, kjer imajo na enem mestu zbrane ponudba vseh organizatorjev potovanj v širši regiji, so namreč pripravili ekskluzivne 'first minute' akcije za rezervacije poletnih počitnic 2023: svoj poletni oddih v Grčiji lahko do 31.1. rezervirate po izjemnih cenah, tudi do 30 % ceneje!

Grčija je že desetletja ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu. Pohvali se lahko z najdaljšo obalo v Sredozemlju in več kot 2.000 otoki, od katerih jih je naseljenih nekaj več kot 200. Pogled na tradicionalna mesta in bele ribiške vasice, ob peščene obale katerih pljuska kristalno čisto morje je nekaj, česar nikakor ne smete zamuditi, zato ne odlašajte – še danes rezervirajte poletne počitnice v celinski Grčiji ali na katerem od njenih otokov in ujemite neverjetne 'first minute' popuste!

Grčija je popolna destinacija tako za tiste, ki si želijo popolnega odklopa od vsakdanjega hektičnega sveta, kot tudi za one, ki ne prenesejo dolgočasja. Zagotovo vas bosta navdušili narava in številne znamenitosti, športni navdušenci pa se boste lahko kratkočasili s številnimi vodnimi športi, kot so kajtanje, surfanje in potapljanje. Grki so znani po gostoljubnosti, zato se boste na svojih počitnicah počutili zelo domačno. Vsekakor velja omeniti še grško kulinariko, ki je bogata z zelenjavo, sadjem, olivnim oljem in feta sirom ter tipičnimi tradicionalnimi sladicami, ki jih obožuje mlado in staro.

Z direktnim letom iz Ljubljane in Graza lahko poletite tudi na vedno sončno Kreto , rojstni kraj boga Zevsa in najjužnejši del Evrope, ki se je razvijal kot kulturni most treh celin. Arabci, Osmanski Turki, Benečani in Monojci so skozi stoletja oblikovali identiteto Krete, ki je posejana z utrdbami, bogatimi renesančnimi stavbami Benečanov, pa tudi mošejami in turškim kopališčem. Na zahodu ne smete zgrešiti plaže Elafonizi, do katere vodi dolga, a zanimiva pot, nagrada pa je pogled na turkizno morje, ki z rahlim valovanjem premika rožnati pesek po obali.

Tako celinska Grčija kot njeni otoki so čudoviti, brez izjeme. Zagotovo se ne boste dolgočasili na otoku Rodos , na katerega lahko poletite iz Ljubljane ali Graza. Pohvali se lahko z najlepšimi plažami v državi in na svetu, ob tem pa se ponaša tudi z najrazličnejšimi znamenitostmi iz obdobja antične Grčije in Bizantinskega cesarstva, ki so pomembno zaznamovala zgodovino tega območja. Vsekakor se velja sprehoditi po srednjeveškem mestu Rodos, si ogledati slavno akropolo v Lindosu ter različne utrdbe in čudovite zgradbe.

Med izjemno priljubljena grška otoka sodita tudi Lefkas in Karpatos, na katera boste lahko skozi celotno poletje 2023 poleteli direktno z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Lefkas leži v Ionskem morju in slovi po prečudoviti pokrajini in kristalno čistem morju. Otok se lahko pohvali z najlepšimi plažami v sredozemskem morju, nekatere med njimi so uvrstili celo med najlepše na svetu. Karpatos pa se nahaja v Egejskem morju in je drugi največji otok v Dodekanezu. Navdušil vas bo s svojo raznolikostjo in številnimi naravnimi znamenitostmi, ki si jih vsekakor splača ogledati. Tukaj boste lahko pozabili na vse skrbi, čez dan boste poležavali na rajskih plažah, zvečer pa se boste prepustili odlični grški kulinariki in uživali ob ritmih sirtakija.

Otok Krf, ki leži med Jadranskim in Ionskim morjem, spada med enega izmed bolj zelenih grških otokov. Zaradi čudovite pokrajine ga mnogi imenujejo kar smaragdni otok. Krf se lahko pohvali z zelo bogato zgodovino, kulturno dediščino, prečudovitimi plažami in neokrnjeno naravo, tako da je zelo priljubljena destinacija za počitnice, saj se za vsakogar nekaj najde. Grškega pridiha počitnic boste deležni tudi na Južnem Cipru – ta del otoka so namreč v preteklosti naselili Grki, zato imajo počitnice v Republiki Ciper, na katere lahko prav tako poletite iz Zagreba, izrazito grški pridih. Njegova naravna bogastva, neokrnjena narava, prijazni ljudje, odlična kulinarika in burna zgodovina so so vsekakor vredni obiska, celotno dogodivščino pa dopolni še brezskrbno poležavanje na prekrasnih peščenih, prodnatih ali skalnatih plažah.