Ekskluzivni koncert Joker Out ob 50-letnici Poli

Bila je zraven ob mnogoterih mejnikih, ki so zaznamovala naša življenja od sedemdesetih let in vse do danes. Tudi sama predstavlja enega od pomembnih mejnikov, ki so obogatili in predvsem popestrili naš vsakdan. Blagovna znamka Poli, danes prepoznavna globalno, je postala sinonim za posebno piščančjo klobaso št. 1 v Evropi, letos slavi svojih izjemnih 50 let. Od leta 1974 naprej je blagovna znamka Poli zaprisežena dosledni kakovosti in originalni recepturi, ki navdušuje Poli jedce v več kot 20 državah po vsem svetu. V vseh teh letih je Poli razširila svoj asortiman izdelkov in razvila pravcato družino priljubljenih Poli izdelkov.

NORI NA POLI, NORI NA JOKER OUT

Nobeno praznovanje abrahama ne sme miniti brez dobre glasbe, tako se je svetovna zvezda Poli povezala s slovenskimi glasbenimi zvezdniki, ki so tako kot Poli slovenski produkt, uspešen v tujini – skupino JOKER OUT.