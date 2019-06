Posnetek seje, na kateri so čez noč 'obglavili' celotno upravo SDH

Po treh letih sodnega boja nam je uspelo. Slovenski državni holding, ki upravlja z več kot 10 milijardami državnega premoženja, je naši medijski hiši končno izročil zvočni posnetek seje oktobra 2015, ko je nadzorni svet praktično čez noč obglavil celotno upravo SDH.

Posnetek seje je absolutno informacija javnega značaja, je že leta 2016 na zahtevo novinarke Nike Kunaver odločila informacijska pooblaščenka, temu mnenju pa so nato pritrdili upravno, vrhovno in na koncu tudi ustavno sodišče. Seja, katere posnetek objavljamo, je trajala pičlih 14 minut in razkriva način vodenja državnih podjetij. Načrtovali zgolj dopolnitev uprave Bliskovita zamenjava vrha najvplivnejšega holdinga v državi je jeseni 2015 presenetila marsikoga. V zvezi s prenehanjem mandata sedanje uprave v sestavi Matej Pirc, predsednik uprave SDH, in Matej Runjak, član uprave SDH, in imenovanjem nove uprave SDH je nadzorni svet sprejel 6 sklepov.

SDH je sicer več let bil sodni boj z novinarji in informacijsko pooblaščenko, da posnetek ni in ne sme biti javen. Spomnimo, da so z vseh strani na nadzornike takrat leteli očitki, da je bila uprava zamenjana politično, da so imeli nadzorniki direktna navodila, kako glasovati. FOTO: POP TV

Nadzorniki so načrtovali zgolj dopolnitev uprave, torej Mateju Pircu in Mateju Runjaku pripeljati še tretjega člana ali članico. Na koncu so oba odstavili in imenovali trojico: Marka Jazbeca, Anjo Strojin Štampar in Nado Drobne Popovič. Razrešitev in imenovanje kot po tekočem traku Razrešitev in imenovanje sta potekala kot po tekočem traku. Niti enkrat se v razpravo ni vključil noben nadzornik, vsi sklepi so bili sprejeti z večino. "Odpiram razpravo ... ni razprave ... dajem sklep na glasovanje. Ugotavljam, da so vsi člani glasovali za. Sklep je soglasno sprejet," slišimo na posnetku nekdanjega prvega nadzornika SDH Damjana Beliča.

"Zdaj glede na celotno zadevo bom oba, Pirca in Runjaka, po SMS obvestil o sprejetih sklepih. Sami odpravki jima bodo vročeni, ko se vrneta z dopusta. Jazbeca pa Anjo bomo takoj obvestili, sedita tam pred vrati. Strojin Popovičevo pa bom obvestil po elektronski pošti in ji čestital za imenovanje," je še slišati na posnetku. FOTO: POP TV

Čisto nič pa ni bilo slišati o tem, zakaj Pirc in Runjak nista več primerna za vodenje SDH, prav tako nič o ustreznosti in primernosti Jazbeca, Strojin Štamparjeve in Drobne Popovičeve. "Zdaj glede na celotno zadevo, bom jaz oba, Pirca in Runjaka, po SMS obvestil o sprejetih sklepih. Sami odpravki jima bodo vročeni, ko se vrneta z dopusta. Jazbeca pa Anjo bomo takoj obvestili, sedita tam pred vrati. Strojin Popovičevo pa bom obvestil po elektronski pošti in ji čestital za imenovanje," je še slišati na posnetku. Zanimivo je tudi, da se nadzorniki niso sešli na SDH, temveč v prostorih Beličevega podjetja Neos svetovanje. Na sejo so povabili takratnega ministra za finance Dušana Mramorja, gospodarskega ministraZdravka Počivalška in predsednika parlamentarnega odbora za nadzor javnih financ Andreja Širclja. Na posnetku seje ni slišati nobenega od njih. Je pa dejstvo, da na posnetku ni celotne seje, saj se je ta začela ob 19.00, končala pa čez slabe pol ure oziroma točno ob 19.25. Posnetek je dolg zgolj 14 minut.

