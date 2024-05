Eksodus: iz Rafe zbežalo 110.000 ljudi, Izrael naj bi odkril nove predore

Izraelska letala naj bi napadla več območij na območju Rafe, s katerih so v zadnjih dneh na Izrael izstrelili rakete in minometne izstrelke. Hkrati naj bi izraelska letala na območju Gaze napadla približno 40 ciljev. Tarča napadov je bil tudi mejni prehod Kerem Šalom, ki je pomemben prehod za dostavo humanitarne pomoči v blokiranem obalnem pasu.

Po navedbah palestinskih oblasti mejni prehod Rafa z Egiptom ostaja zaprt za dostavo humanitarne pomoči. Izraelska vojska je sporočila, da se Hamasovi vojaki še vedno nahajajo na vzhodu mesta Rafa in v soseski Zeitun, kjer so uspeli "likvidirati več teroristov in uničiti njihovo infrastrukturo".

UNRWA opozarja, da nikjer v Gazi ni varno in da so razmere za življenje strahovite, zato edino upanje omogoča takojšnja prekinitev spopadov. Po besedah vodje pisarne Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA) na palestinskih ozemljih v Gazi Georgiosa Petropoulosa se prebežniki premikajo nazaj proti severu območja Gaze. "Med njimi se jih je večina morala seliti petkrat ali šestkrat," je dejal.

Invazija na Libanon?

Izraelska vojska izvaja urjenja v primeru izbruha večje vojne na meji z Libanonom, so danes sporočile izraelske oborožene sile. Rezervisti se na severu države usposabljajo za bojne operacije znotraj Libanona, kjer so izraelske sile danes v čezmejnem obstreljevanju ubile še dve osebi.

Po navedbah libanonskih državnih medijev je izraelska vojska v današnjem obstreljevanju ubila reševalca in vzdrževalca telekomunikacijskega omrežja.

Gre za zadnje izmed več sto smrtnih žrtev medsebojnega obstreljevanja med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah, ki neprekinjeno traja od 8. oktobra lani. Izrael je v tem obdobju večkrat javno zagrozil z invazijo Libanona, ki jo je nazadnje izvedel leta 2006.

Hezbolah je bil sicer kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 v odgovor na prvo izraelsko zasedbo južnega Libanona, ki je trajala od leta 1982 do 2000.

Po naklepnih požigih začasno zaprli sedež UNRWA v Vzhodnem Jeruzalemu

Sedež Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) v Vzhodnem Jeruzalemu so začasno zaprli zaradi drugega naklepnega požiga s strani Izraelcev v zadnjem tednu, je v četrtek po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil vodja agencije Philippe Lazzarini. Na sedežu je poleg agencij ZN še bencinska črpalka.

"Izraelski prebivalci so dvakrat izvedli požigalski napad na sedež UNRWA v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu," je zapisal Lazzarini. "To se je zgodilo, medtem ko se je tam nahajalo osebje UNRWA in drugih agencij ZN."

"Zaradi drugega zastrašujočega incidenta v manj kot tednu dni sem sprejel odločitev, da zapremo območje, kjer se nahaja sedež UNRWA, dokler ne bo znova vzpostavljena ustrezna varnost," je dejal Lazzarini. V požigu ni bil nihče poškodovan, je pa požar povzročil precejšnjo škodo.

Lazzarini je pojasnil, da je na območje umeščena bencinska črpalka za vozni park agencij. Zaposleni so poskušali pogasiti požar, medtem ko so izraelski gasilci potrebovali nekaj časa, da so prispeli na kraj požara, je dodal. "To je nezaslišano. Življenja osebja so bila znova resno ogrožena," je dejal Lazzarini.