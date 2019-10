Eksotična zima – "Nor" razgled z vrtoglavo visokega Burj Khalifa, poležavanje na rajskem Phuketu in vroča samba na karnevalu v Rio de Janeiru!

Kaj ko bi bila letošnja zima sončna, topla, razburljiva, polna doživetij? Južna Amerika, Jugovzhodna Azija in Arabski polotok so kraji, ki vam lahko to zimo ponudijo vse to in še več, vse skupaj pa boste doživeli na krovu čudovitih ladij, ki ob udobju bivanja ponujajo še vrhunsko zabavo in odlično hrano.

Ko velemestni utrip sreča tradicijo in čudovite prostrane plaže - Jugovzhodna Azija Bi raziskovali Singapur, Malezijo in Tajsko? Tja vas na 13-dnevno potovanje odpelje ladja Costa Fortuna. Nepozabna dogodivščina se prične že 03.01.2020. Potovanje je odličen pobeg iz mrzle zime na okoli 30 stopinj Celzija, v okolje, ki navdušuje z zgodovino, kulturo, arhitekturo, bujno naravo… To je območje, kjer se srečajo sodobni trendi in starodavno izročilo. Singapur poleg veličastne kulise sodobnega, bogatega velemesta, ponuja številne zanimivosti – ne gre spregledati botaničnega vrta, živalskega vrta ali velikega muzeja. Tudi malezijski Kuala Lumpur ponuja kuliso sodobnega velemesta, navdušenci nad arhitekturo bodo lahko občudovali Petronasova stolpa, pa tudi nacionalno mošejo. Langkawi je otok s čudovitimi plažami, željni adrenalina bodo navdušeni nad 125 metrov dolgim mostom Sky Bridge. Tajski Phuket je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na planetu. Seznam aktivnosti, ki se jih lahko lotite, je resnično dolg. Penang v Maleziji velja za „malezijski kulinarični raj“, zato je okušanje lokalne hrane tukaj skoraj obvezna dejavnost. Melaka pa je križišče kultur in prav zaradi tega resnična paša za oči. Več si oglejte s klikom na križarjenje po jugovzhodni Aziji in doživite več!

Svet, kjer ekstravagantno razkošje sreča puščavski pesek - Arabski polotok Obiskati ta del sveta z ladjo je posebno doživetje. Gre za območje, kjer se prepletajo dolga zgodovina, z različnimi vplivi izoblikovana kultura, svojevrstna narava, značilna arhitektura zgodovinskih stavb pa tukaj sreča domišljijo sodobnih arhitektov, ki se odraža skozi stavbe, ki kljubujejo gravitaciji in se uvrščajo med čudesa 21. stoletja. Na potovanju z odhodom 15.02.2020 bomo obiskali Dubaj, Muscat, Doho in Abu Dhabi. Vsekakor križarjenje, ki ga ne želite zamuditi. Dubaj velja za nekakšno futuristično oazo sredi puščave, kjer se na zanimiv način srečata tradicija in zahodna kultura. Prestolnica Omana - Muscat - je živahno, sodobno mesto, kjer se prav tako prepletata dolga zgodovina in pridih sodobnega. Med izstopajočimi znamenitostmi je mošeja Sultan Qaboos. Doha je prestolnica Katarja. Mesto odseva dejstvo, da je Katar po zaslugi nafte in plina danes ena najbogatejših držav. Še en dragulj potovanja pa je Abu Dhabi. Prestolnica Združenih arabskih emiratov je kraj, kjer bodo na svoj račun prišli vsi – od ljubiteljev adrenalina, do ljubiteljev spoznavanja kultur. Več si oglejte s klikom na križarjenje ob arabskem polotoku in doživite več!

V ritmih sambe in tanga - Južna Amerika Kaj ko bi zimo kar preplesali? 16.02.2020 se odpravljamo v Južno Ameriko in argentinska prestolnica Buenos Aires je vsekakor kraj, ki ga je treba obiskati. Potovanje vključuje tudi učno uro strastnega tanga ter tango šov. V Argentini pa ne boste doživeli le mestnega utripa, ampak obiskali tudi pravi argentinski ranč. Urugvajska Punta del Este navduši s čudovitimi, "neskončnimi" plažami. Obiskali bomo tudi čudovito Brazilijo. Ilhabela je prekrasen arhipelag otokov na katerih se nahajajo številne plaže. Čudovito kolekcijo plaž ponuja tudi polotok Buzios, turistična atrakcija Brazilije pa je zagotovo Rio de Janeiro, mesto, ki slovi po temperamentnih, živahnih ljudeh, plažah Copacabana in Ipanema, velikem kipu Jezusa, obsedenosti z nogometom, ter seveda - po vsakoletnem svetovno znanem karnevalu, ki ga bomo obiskali tudi potniki na tem nepozabnem potovanju. Več si oglejte s klikom na križarjenje ob obali vroče Južne Amerike in doživite več!

