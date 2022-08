Eksotične živali med cvetjem

Razstava eksotičnih živali bo potekala od 11. do 15. avgusta, od 9. do 19. ure. Izlet v Mozirski gaj bo tako takrat res nekaj posebnega in nepozabnega.

Sicer vas bodo na razstavi eksotičnih živali v Mozirskem gaju razveseljevali tudi posebni kotički z insekti, pajki in želvami. Pridejo poniji, ki jih bo mogoče jahati. V soboto in nedeljo, torej 13. in 14. avgusta, pa v park prvič pridejo celo Main coon mački.

Odličen izlet tudi za ljubitelje konjev

Leta 2019, ko so v Mozirskem gaju, parku cvetja in muzeju na prostem, organizirali odlično obiskano poletno razstavo eksotičnih živali in cvetja, so bili obiskovalci še posebej navdušeni nad lipicanci. Ti so ob tej priložnosti prvič zavzeli cvetni park in navdušili obiskovalce. Prav zaradi tega so se odločili, da jih v Mozirski gaj povabijo tudi letos.

Lipicanci bodo park cvetja obiskali na zadnji dan razstave, torej 15. avgusta. S konji se bodo predstavili jahači promocijske skupine na lipicanskih konjih. Prišlo bo kar 12 konjev, s 35 jahači vseh starosti.

Šov z lipicanci bo potekal dvakrat, obakrat torej na 15. avgust, ob 11. in 16. uri.

Poletni Mozirski gaj je tudi lepo ocvetličen

Čeprav je tokrat na poletni razstavi poudarek na eksotičnih živalih, gre, tako kot to pritiče Mozirskemu gaju, parku cvetja, hkrati tudi za razstavo poletnega cvetja. Poleti je botanični park Mozirski gaj namreč zelo lepo razcveten, hlad pa boste ujeli v senci dreves in žuborenju voda, ki park obdajajo.

Da bi se izognili čakanju v vrsti in tako izlet doživeli v še lepši luči, vam v Mozirskem gaju predlagajo, da vstopnice kupite na spletu. Sicer pa bodo te na voljo tudi na vhodu v park, kjer sprejemajo le gotovino. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu.

Mozirski gaj bo ostal odprt tudi po razstavi, in to vse do sredine oktobra. Med čudovite vrtove, kot so dišeči zeliščni vrt, magična Začarana vas in čudoviti japonski vrt, vas tako vabijo prav vsak dan. Na prijeten izlet v naravo se lahko odpravite tudi med prazniki in vikendi, odprti so od 9. do 19. ure.

Naročnik oglasa je Mozirski gaj.