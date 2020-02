Zimske počitnice v družbi pitonov, pajkov, kuščarjev in legvanov

Bled bo med zimskimi počitnicami gostil več kot 40 zanimivih turistov. Ogromna anakonda, dvometrski legvan, pitoni, pajki in različni kuščarji ... Vsem je skupno, da so se jih prvotni lastniki naveličali ali pa niso več zmogli skrbeti zanje, nato pa jih je posvojila biologinja Nika Leben. Njeno poslanstvo je skozi njihove zgodbe pokazati, da so vsi njeni ljubljenčki prikupna živa bitja in je strah pred njimi odveč.