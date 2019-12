'Zaslišal se je glasen pok, nato histerično vpitje otrok'

Pred najhujšim jo je obvarovala kapa

"V tistem, ko so prišli za hišo, sem slišala pok. In takrat so začeli otroci vpiti, rjoveti," je trenutke podoživela Breznikova. Stekla je iz hiše proti otrokom in takrat je zagledala svojo vnukinjo z zažgano bundo in kapo.

Eden od dekličinih vrstnikov je prav tako stekel domov, dva sta ostala na kraju eksplozije. Breznikova je povedala, da sta imela otroka zažgane lase in mehurjasto kožo. Ostala je z otroci in jih tolažila, da bodo kmalu prišli starši in zdravniki ter da jim ne bo nič hudega.

Vnukinja Breznikove jo je k sreči odnesla dobro. Pred najhujšim jo je obvarovala kapa, iz bolnišnice pa so jo v domačo oskrbo odpustili že sinoči. Njena babica je povedala, da je njena vnukinja dobro, vendar pa da"ne želi biti sama, ker jo je strah".