Eksplozija v Melaminu najbolj tragična industrijska nesreča v Sloveniji

Zelo huda delovna nesreča se je junija 2000 zgodila v jeklarni jeseniškega Acronija, kjer so zaradi posledic zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrli štirje delavci. V poslovni coni Hrastje pri Kranju pa je v prostorih lakirnice podjetja Excenter novembra 2013 med servisom sušilne komore za prašno barvanje odjeknila eksplozija, v kateri je bil serviser tako hudo poškodovan, da je naslednji dan v bolnišnici umrl. V eksploziji in požaru je bilo poškodovanih tudi več delavcev in gasilcev.

Gerbec je spomnil tudi na nesrečo v Petrolovem skladišču v Framu julija 2015. Tam je prišlo do eksplozije, medtem ko so v skladišču potekala vzdrževalna dela. Eden od delavcev je v eksploziji umrl.

Delavec je umrl tudi v nesreči v Mercatorjevem skladišču maja 2015. V enem največjih industrijskih požarov v Sloveniji, ki je zajel 10.000 kvadratnih metrov površin, je takrat pogorelo skladišče v ljubljanskem Zalogu. Umrl je vzdrževalni delavec, še en je bil ranjen. Zagorelo je, ker pri varjenju niso upoštevali varnostnih ukrepov, zato se je vžgala izolacija.

Za nesreče v industrijskih obratih večjega ali manjšega tveganja za okolje (t. i. seveso obratih) je značilno, da so ponavadi udeležene večje količine nevarnih snovi. Zato morajo imeti obrati, kjer so prisotne te snovi, sprejet in vzpostavljen sistem varnostne politike z vsemi pripadajočimi upravnimi dokumenti, ki so narejeni na podlagi maksimalnih količin, je izpostavil Gerbec.

Gerbec: Človeška napaka je posledica nečesa

V kemični tovarni Melamin iz Kočevja, kjer je v proizvodnji plastičnih mas, barv, lakov, premazov in drugih kemičnih izdelkov prisotnih več vrst snovi, je v četrtkovi nesreči po prvih domnevah, najverjetneje zaradi človeške napake pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor, prišlo do močne eksplozije in požara. "Tisto, kar je malo osupljivo, je, da so naredili tako napako. Ni toliko vprašanje, da je nekdo pretočil napačno snov v rezervoar, v preiskavah se je treba vprašati, kaj ga je zavedlo. Človeška napaka je namreč posledica nečesa," je glede četrtkove tragične nesreče med drugim opozoril Gerbec.