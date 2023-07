Ekstremno vreme znova na vidiku: veter, toča in dolgotrajni nalivi

Čeprav je bila nedelja vremensko mirnejša, z ekstremnimi pojavi po ocenah vremenoslovcev še nismo opravili. Od danes zvečer do srede bodo možne močnejše nevihte. Sprva naj bi bili glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne pa tudi dolgotrajni nalivi. V sredo naj bi se nato občutneje ohladilo, vreme pa umirilo.

Vremenska napoved sicer pravi, da bo danes čez dan pretežno jasno in spet precej vroče s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, proti večeru pa bo oblačnost od zahoda naraščala in v zahodni Sloveniji bodo možne nevihte. V noči na torek in v torek naj bi bilo nato spremenljivo z nevihtami, v noči na sredo pa bo dež zajel vso Slovenijo in v sredo dopoldne ponehal.