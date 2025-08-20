Slovenija
Svetov novinar tretjič na Caminu: Nekatere poti moraš prehoditi sam
Jakobova pot ali El Camino de Santiago je skupno ime za mrežo romarskih poti, ki vse vodijo do veličastne katedrale v Santiagu de Compostela. Od svojega nastanka je Camino skozi stoletja pridobival na priljubljenosti, lani pa dosegel rekord. Skoraj pol milijona romarjev je prehodilo vsaj 100 kilometrov, kolikor je potrebno za uradno priznanje, da si opravil eno izmed poti. Tisti, ki so Camino doživeli, pravijo, da te ta pot kar sama pokliče.
