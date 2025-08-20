Svetli način
Slovenija

Svetov novinar tretjič na Caminu: Nekatere poti moraš prehoditi sam

Santiago de Compostela, 20. 08. 2025 18.44 | Posodobljeno pred 42 minutami

Denis Malačič
7

Jakobova pot ali El Camino de Santiago je skupno ime za mrežo romarskih poti, ki vse vodijo do veličastne katedrale v Santiagu de Compostela. Od svojega nastanka je Camino skozi stoletja pridobival na priljubljenosti, lani pa dosegel rekord. Skoraj pol milijona romarjev je prehodilo vsaj 100 kilometrov, kolikor je potrebno za uradno priznanje, da si opravil eno izmed poti. Tisti, ki so Camino doživeli, pravijo, da te ta pot kar sama pokliče.

KOMENTARJI (7)

Animator123
20. 08. 2025 21.22
Denis Malačič mi je bil od zmeraj simpatičen voditelj. Novice na Planetu je super vodil, brez nekega pompoznega glasu...
Mihael12
20. 08. 2025 21.14
In to naj bi bila neka novica, da se je nekdo ki išče samega sebe šel nabirat žulje na nogah
Brane123
20. 08. 2025 21.21
Kaj si pa ti danes naredil? Ustal iz kavča in spustil drek iz ust?
Celjan78
20. 08. 2025 21.07
-2
kere bučke za vernike
9876543
20. 08. 2025 19.40
+1
Neizpolnjena želja, prestar danes.
kivzfccz
20. 08. 2025 20.52
+4
Nikoli ni človek prestar. Bil enkrat ,pa me mika in mika.
St. Gallen
20. 08. 2025 18.52
+4
Oliver Tic, tokrat brez Carlitos
