Elan bi širil proizvodnjo, za Begunjčane je to 'kaplja čez rob'

To je bila za krajane zgolj kaplja čez rob, saj jim Elan že vrsto let prinaša nevšečnosti, pravijo. "Elan je šel čez vse meje. Ponoči smrdi, ker še vedno kurijo tudi odpadke. Tega se ne da skriti, ker vonjamo," pravi krajan Andrej Čufer . Prebivalka Ula Gojo pa poudarja, da je zaradi Elana tudi veliko prometa, hrup. "Mi smo na strani, kjer je parkirišče, kjer so zvečer luči, če bi bila tu zraven še hala, bi bilo tu tudi onesnaževanje, steklena vlakna," našteje.

Predstavniki Elana pa medtem zgolj pisno pojasnjujejo, da "svojo odgovornost do skupnosti in okolja jemljejo resno, zato k zadevam pristopajo odprto in pregledno, da so z lokalno skupnostjo v stikih in bodo, ko bodo načrti dovolj daleč, nadaljevali z dialogom".

Župan Radovljice Ciril Globočnik pa medtem širitev Elana vidi kot pozitivno in krajane pomirja: "To je edino podjetne v občini, ki je svetovno prepoznano. Imajo visok zeleni ekološki standard, kar koli se bo gradilo, pa bo moralo ustrezati standardom in prepričane sem, da zato ne bo nihče prizadet."

Zaposlili bi več Filipincev

Lokalno skupnost pa ob tem skrbi tudi namera Elana, da bodo že letos zaposlili okoli 30 Filipincev. "V eni vasi, ki ima tako specifično identiteto in bogato kulturno dediščino, je lahko tudi to problem oziroma konflikt," meni Gašperin.

Če se bo Elan kljub vsemu odločil za širitev, Begunjčani ne izključujejo niti protesta.