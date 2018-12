Elan za policiste izdelal 'policijske smuči'

Na slovenskih smučiščih za varnost skrbijo policisti-smučarji, katerih naloga je izvajanje zakona o varnosti na smučiščih, budno opazovanje dogajanja na progah, zaznavanje smučarjev, ki bi s svojim početjem ogrožali sebe in druge, ter izločanje smučarjev, ki na smučišče zaradi svojega nevarnega smučanja in vedenja ne sodijo. Poleg tega policisti na smučiščih tudi pomagajo pri reševanju ob morebitnih poškodbah in nezgodah. Hujše nezgode na smučišču policisti tudi obravnavajo in s tem ugotavljajo odgovornost za nesrečo. Policisti-smučarji so izkušeni, izurjeni, tehnično odlično podkovani in telesno vrhunsko pripravljeni smučarji, ki se znajdejo v vseh vremenskih razmerah in snežnih pogojih.