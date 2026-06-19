Slovenija
Elastovka: Nova aplikacija za večjo varnost slovenskih državljanov v tujini
Pred glavno turistično sezono je Ministrstvo za zunanje zadeve izdalo posebno aplikacijo, prek katere boste lahko preverili, katere države so varne in kje lahko poiščete pomoč. Svoje potovanje boste v aplikaciji lahko tudi registrirali, kar bo ministrstvu v primeru kriznih razmer olajšalo komunikacijo s Slovenci, ki bodo potrebovali pomoč pri evakuaciji oziroma vrnitvi domov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.