Delavka pri stimulaciji diskriminirana zaradi bolezni in nege otroka

Nekdanja zaposlena v trgovskem podjetju je prijavila diskriminatorno obravnavo, ki da jo je več let doživljala v službi. Navedla je, da jo je njen neposredni nadrejeni večkrat slabše obravnaval tudi zaradi njenih odsotnosti zaradi koriščenja bolniškega staleža in nege otroka. Pri tem je predložila je več dokazil, so navedli pri Zagovorniku.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije med vsemi očitki delavke slabšo obravnavo potrdil pri dodeljevanju variabilnega dela stimulacije med decembrom 2016 in decembrom 2019.