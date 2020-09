Electi ne bo treba plačati skoraj osem milijonov evrov davka

Damijan Janković pravi, da so bili osem let neupravičeno eden največjih davčnih dolžnikov v državi.

Sedaj pa je Vrhovno sodišče zaradi napačne uporabe materialnega prava razsodilo, da se odločba Fursa odpravi in se zadeva vrne v nov postopek. A tudi novega postopka očitno ne bo, saj naj bi Furs po poročanju Financ odstopil od ponovitve postopka. "Postopek se je začel leta 2012, vmes smo bili enkrat že uspešni s pritožbo, vendar se inšpektorji seveda niso dali motiti in so nas preganjali naprej, tako da smo bili teh osem let povsem neupravičeno eden največjih davčnih dolžnikov v državi," je za Finance komentiral direktor Electe, Damijan Janković.