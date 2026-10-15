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Electrolux je na švedskem Gotlandu predstavil nov pogled na dom, kuhanje in vsakodnevne rituale

Ljubljana, 15. 10. 2026 13.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
ELX Furillen 3

The Swedish Home na Furillenu je združil švedsko dediščino, skandinavsko oblikovanje, inovacije in vsakodnevne rituale, s posebnim poudarkom na hrani in skupni izkušnji kuhanja.

Kako je videti dom, ki nam vsakdan naredi preprostejši, prijetnejši in bolj smiseln? Prav to vprašanje je bilo v središču posebnega Electroluxovega doživetja The Swedish Home, ki je potekalo na Furillenu, enem najbolj osupljivih krajev na švedskem otoku Gotland. Electrolux je skozi več dni, posvečenih hrani, oblikovanju, inovacijam in ritualom dobrega počutja, predstavil svojo vizijo sodobnega doma, navdihnjeno z vrednotami, ki že desetletja oblikujejo švedski način življenja.

Program je bil zasnovan okoli izkušenj, ki so sestavni del vsakdanjega življenja: od tradicionalne švedske fike in skupnega kuhanja do pogovorov o oblikovanju, jutranje savne in kopanja v morju ter spoznavanja lokalnih obrti in materialov. Na ta način so bili Electroluxovi izdelki predstavljeni tam, kamor tudi sodijo – kot del resničnih življenjskih trenutkov. Posebno mesto v programu je zavzemala hrana oziroma ideja, da kuhanje ni le vsakodnevna obveznost, temveč priložnost za ustvarjalnost in povezovanje.

Eden glavnih poudarkov je bil interaktivni Pizza Battle, med katerim so udeleženci pripravljali svoje pice z lokalnimi sestavinami z Gotlanda in pečico Electrolux PizzaExpert. Vsak trg je imel priložnost, da skozi pico interpretira svojo kulturo in pristop k tej globalno priljubljeni jedi. Med sodelujočimi je bila tudi slovenska ustvarjalka Brina Robinik Kobal, ki je skupaj s hrvaško food blogerko Sandro Rončević zmagala na Pizza Battlu. Njuna zmagovalna pica je združila sourdough testo z osnovo iz kisle smetane, krompirjevo solato, pečenim ohrovtom, lisičkami, hrenom in klobaso s koromačem.

V središču doživetja je bila pečica Electrolux 700 MealAssist s funkcijo PizzaExpert, ki doseže temperaturo 340 C in omogoča pripravo pice restavracijske kakovosti doma v samo dveh minutah in pol. [1] Poleg funkcije PizzaExpert so bile predstavljene tudi druge Electroluxove inovacije, med njimi pečica SteamPro, ki pri pripravi hrane uporablja paro, AI TasteAssist, ki spletne recepte pretvori v optimizirane nastavitve pečice, ter nagrajena indukcijska kuhalna plošča SaphirMatt. Skozi doživetja, posvečena kuhanju, oblikovanju in vsakodnevnim ritualom, so bili izdelki predstavljeni kot del širše ideje intuitivnega doma, ki s tehnologijo poenostavlja vsakdan.

V času, ko vsakdan pogosto pomeni nenehno hitenje in potrebo, da naredimo vedno več, The Swedish Home izhaja iz preproste ideje: kakovost življenja pogosto ustvarjajo prav majhni rituali, čas, ki ga preživimo skupaj, in trenutki, ko se ustavimo. Od skupne priprave pice do jutranje kave želi Electrolux s prepletom skandinavskega oblikovanja in intuitivne tehnologije te trenutke narediti preprostejše in prijetnejše.

[1] PizzaExpert – trditev o zmogljivosti

Na podlagi internih testiranj pečice Electrolux 700 MealAssist s funkcijo PizzaExpert (predgretje 25 minut; pečenje pri 340 C), potrjeno s strani Scuola Italiana Pizzaioli.

 

Naročnik oglasne vsebine je Electrolux.

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