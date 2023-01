Električna privlačnost

Škoda Enyaq iV je dobil drznejšo, atraktivnejšo različico, začinjeno z velikodušnim odmerkom športnosti. Predstavljamo vam električni Enyaq Coupé RS iV.

Da gre za RS, je jasno že na prvi pogled: izdajajo ga športni sprednji in zadnji odbijač, stranski pragovi v barvi vozila, številni črni poudarki ter tipičen rdeč odsevni pas na podaljšku zadnjega odbijača. Izstopajo 21-palčna antracitna lita platišča Vision s priloženimi aerodinamičnimi vložki.

Enyaq Coupé iV s svojim elegantno padajočim strešnim lokom in kupejevskim zadkom je v različici RS še bolj električno privlačen, sploh v strupeni mamba zeleni barvi, ki je rezervirana izključno za to izvedbo modela. Odlična aerodinamičnost za večji doseg Strešna linija se od B-stebrička rahlo spušča nazaj in prehaja v pokrov prtljažnika z ostro začrtanim robom. Linije so še bolj poudarjene s temno tonirano stekleno panoramsko streho, ki je del serijske opreme. To je sploh največja panoramska streha v katerem od modelov Škoda. Zavzema celotno strešno površino in se gladko zliva z zadnjim steklom. Coupé RS je izjemno aerodinamičen, s količnikom zračnega upora 0,234 namreč presega že tako zelo dobro aerodinamiko modela Enyaq iV. To prispeva k veliki učinkovitosti, saj pomembno vpliva na največji doseg, ki po kriterijih WLTP znaša do 545 kilometrov.

Del serijske opreme je tudi tako imenovani Crystal Face, pri katerem pokončne lamele markantne mreže hladilnika osvetljuje 131 svetlečih diod, videz pa zaokroža vodoraven svetlobni pas. Crystal Face je sicer opcijsko na voljo tudi za modela Enyaq iV in Enyaq Coupé iV.

Izjemna moč Ta prvi izključno električni model RS znamke Škoda, katerega baterija ima zmogljivost 82 kilovatnih ur, obljublja izjemno dinamično doživetje vožnje. Moč tristotih konjev avtomobil iz mirovanja tiho izstreli do hitrosti sto kilometrov na uro v zgolj 6,5 sekunde. Njegova največja hitrost je 180 kilometrov na uro, to pa je 20 kilometrov na uro več od drugih različic novega modela Enyaq Coupé. Razvije sistemsko moč kar 220 kilovatov in največji navor 460 njutonmetrov.

Na sprednji premi ima dodatni motor, kar omogoča pogon na vsa kolesa. Za ta avtomobil so pripravili tudi posebno športno podvozje (čvrstejše vzmeti in blažilniki), ki je še za 15 oziroma 10 milimetrov bližje tlom. Nadgraditi ga je mogoče s sistemom prilagodljivega blaženja (DCC). Serijsko je tudi progresivno krmiljenje, ki olajša vožnjo in vrtenje volana skozi ostre zavoje.

Vrhunska notranjost Na izbiro sta dve zasnovi notranjosti. RS Lounge in RS Suite se razlikujeta po oblazinjenju sedežev in armaturne plošče ter barvi šivov na športnem volanu in odstranljivih tekstilnih podlogah. RS Lounge vključuje edinstven material, ki spominja na usnje, vendar je narejen iz poliestrskih vlaken, šivi pa so limetino zeleni. V notranjosti RS Suite je za oblazinjenje sedežev in armaturne plošče uporabljeno usnje s šivi v elegantni srebrni barvi. Športni trikraki večnamenski volan je oblečen v perforirano usnje, na zadnji strani so tudi ročice, s katerimi je mogoče prilagajati intenzivnost rekuperacije kinetične energije. Serijsko sta na voljo osrednji zaslon infotainment sistema z diagonalo 13 palcev in 5,3-palčni aktivni informacijski zaslon, ki ga je po želji mogoče dopolniti s projekcijskim sistemom s tehnologijo obogatene resničnosti. Da ste v ereski, vam bo sicer takoj jasno zaradi udobnih ogrevanih športnih sedežev z bočno oporo in logotipom RS na fiksnih vzglavnikih. Tudi potniki na zadnjih sedežih bodo uživali. Kljub temu da je streha upognjena, je prostora praktično enako kot v osnovni različici. S prtljago prav tako ne bi smelo biti težav. 570 litrov prostornine prtljažnika je namreč le 15 litrov manj kot v modelu Enyaq iV.

