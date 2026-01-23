Električni Citroën ë-C3 in ë-C3 Aircross: dostopna električna mobilnost z značajem

Citroën ë-C3 ostaja zvest svoji prepoznavni identiteti, a hkrati prinaša popolnoma novo raven sodobnosti. Ikonični mestni avtomobil, ki mu kupci zaupajo že več generacij, je zdaj tudi električen, tehnološko napreden in oblikovno drznejši kot kadarkoli prej.

Različica z najvišjim nivojem opreme MAX jasno pokaže, kam meri novi ë-C3. Serijsko prinaša LED žaromete, platišča iz lahkih kovin 43,2 cm (17") Atacamite z diamantnim učinkom, dvobarvno zunanjost ter prepoznavne barvne dodatke Colour Clips. V notranjosti izstopa koncept C-Zen Lounge z digitalnim prikazom v višini oči, 10-palčnim osrednjim zaslonom na dotik, brezžičnim Apple CarPlay in Android Auto ter vgrajeno navigacijo.

Poseben poudarek ostaja na udobju: vzmetenje Citroën Advanced Comfort in istoimenski sedeži zagotavljajo mehko, sproščeno vožnjo, ki je v tem razredu prej izjema kot pravilo. Samodejna klimatska naprava, kamera za vzvratno vožnjo in bogat nabor asistenčnih sistemov zaokrožujejo občutek, da gre za mestni avtomobil z veliko vsebine, ki ponuja raven udobja, ki v tem segmentu izstopa.

Električni ë-C3 s kapaciteto baterije 44 kWh, omogoča brezskrbno uporabo v mestnem okolju hkrati pa bo kos tudi daljšim potem. Bogato opremljen električni ë-C3 nivoja MAX je tako na voljo že od 17.990 EUR, za tiste kupce ki pa iščejo kompromis med ceno in opremo pa je na voljo tudi nivo opreme PLUS, in sicer že od 16.990 EUR ob upoštevanju subvencije Borzen ter ob uporabi Citroën financiranja, kar dodatno potrjuje njegovo vlogo enega najbolj dostopnih električnih avtomobilov evropske proizvodnje.