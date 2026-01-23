Naslovnica
Oglas

Električni Citroën ë-C3 in ë-C3 Aircross: dostopna električna mobilnost z značajem

Ljubljana, 23. 01. 2026 13.36 pred 17 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
C3

Citroën z novima električnima modeloma ë-C3 in ë-C3 Aircross postavlja nova merila v segmentu B ter dokazuje, da je električna mobilnost lahko hkrati sodobna, uporabna in dosegljiva širokemu krogu voznikov. Oba modela se uvrščata med najbolj dostopna evropska električna vozila v svojem razredu, pri tem pa ne sklepata kompromisov pri udobju, oblikovanju in tehnologiji.

Ikonični ë-C3 zdaj še ugodnejši v vseh pogledih

Citroën ë-C3 ostaja zvest svoji prepoznavni identiteti, a hkrati prinaša popolnoma novo raven sodobnosti. Ikonični mestni avtomobil, ki mu kupci zaupajo že več generacij, je zdaj tudi električen, tehnološko napreden in oblikovno drznejši kot kadarkoli prej.

Različica z najvišjim nivojem opreme MAX jasno pokaže, kam meri novi ë-C3. Serijsko prinaša LED žaromete, platišča iz lahkih kovin 43,2 cm (17") Atacamite z diamantnim učinkom, dvobarvno zunanjost ter prepoznavne barvne dodatke Colour Clips. V notranjosti izstopa koncept C-Zen Lounge z digitalnim prikazom v višini oči, 10-palčnim osrednjim zaslonom na dotik, brezžičnim Apple CarPlay in Android Auto ter vgrajeno navigacijo.

Poseben poudarek ostaja na udobju: vzmetenje Citroën Advanced Comfort in istoimenski sedeži zagotavljajo mehko, sproščeno vožnjo, ki je v tem razredu prej izjema kot pravilo. Samodejna klimatska naprava, kamera za vzvratno vožnjo in bogat nabor asistenčnih sistemov zaokrožujejo občutek, da gre za mestni avtomobil z veliko vsebine, ki ponuja raven udobja, ki v tem segmentu izstopa.

Električni ë-C3 s kapaciteto baterije 44 kWh, omogoča brezskrbno uporabo v mestnem okolju hkrati pa bo kos tudi daljšim potem. Bogato opremljen električni ë-C3 nivoja MAX je tako na voljo že od 17.990 EUR, za tiste kupce ki pa iščejo kompromis med ceno in opremo pa je na voljo tudi nivo opreme PLUS, in sicer že od 16.990 EUR ob upoštevanju subvencije Borzen ter ob uporabi Citroën financiranja, kar dodatno potrjuje njegovo vlogo enega najbolj dostopnih električnih avtomobilov evropske proizvodnje.

Ë-C3 Aircross – električni SUV za družine in aktiven življenjski slog

Za kupce, ki potrebujejo več prostora in prilagodljivosti, je tu Citroën ë-C3 Aircross. Kompaktni SUV je zasnovan kot zanesljiv spremljevalec družin in posameznikov z aktivnim življenjskim slogom, njegova posebnost pa je tudi možnost do sedmih sedežev, kar je v tem razredu prava redkost.

Nivo opreme PLUS ponuja odlično ravnovesje med funkcionalnostjo in udobjem. Serijsko vključuje LED dnevne luči, napredne varnostne sisteme, samodejni preklop dolgih luči, električno zložljiva in ogrevana ogledala ter sodoben multimedijski sistem z velikim zaslonom in povezljivostjo s pametnimi telefoni.

Notranjost je zasnovana praktično in svetlo, z obilico prostora za potnike in prtljago, modularna zasnova pa omogoča hitro prilagajanje različnim življenjskim situacijam, od vsakodnevnih opravkov do družinskih izletov.

Ë-C3 Aircross pa je opremljen z baterijo kapacitete 54 kWh, kar mu omogoča visoko stopnjo uporabnosti in samozavestno električno mobilnost v vsakdanjih in družinskih scenarijih. Prostorna in modularna notranjost omogoča enostavno prilagajanje različnim potrebam od šolskih obveznosti do vikend pobegov.

Električni ë-C3 Aircross nivoja opreme PLUS je dostopen od 18.990 EUR dalje. Za tiste, ki želijo še več udobja in tehnologije, pa je za doplačilo 1.000 EUR na voljo nivo opreme MAX, ki med drugim ponuja še platišča iz lahkih kovin 43,2 cm (17") Aragonite z diamantnim učinkom, streho v črni barvi, parkirne senzorje spredaj, nadzor mrtvega kota, brezžično polnjenje ter navigacijski sistem. Vse navedene cene že upoštevajo subvencijo Borzen in Citroën financiranje, zaradi česar se ë-C3 Aircross uvršča med najprivlačnejše električne SUV-je v svojem segmentu.

Ugodna električna izbira z evropskim podpisom

Oba modela dokazujeta, da vstop v svet električnih vozil ne pomeni odpovedovanja. Z uporabnim dosegom, hitrim polnjenjem do 100 kW in premišljeno serijsko opremo Citroën ë-C3 in ë-C3 Aircross nagovarjata širok krog voznikov, ki želijo sodoben avtomobil z evropskim podpisom, izrazitim značajem in presenetljivo veliko vsebine.

Citroën z njima jasno sporoča: elektrika je tukaj in je bolj dostopna, kot si marsikdo predstavlja.

Vstopite v svet dostopne električne mobilnosti - oddajte povpraševanje za ë-C3 in ë-C3 Aircross.

 

Naročnik oglasne vsebine je C Automobil Import d.o.o.

Citroën ëC3 Aircross avtomobilizem
