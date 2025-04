Električni skiro, radio in računalnik: iz Ljubljanice potegnili 660 kilogramov odpadkov

Kot so po koncu dogodka sporočili organizatorji akcije, se je ekološko-čistilne akcije udeležilo 72 potapljačev, ribičev, gasilcev in ostalih prostovoljcev. Skupaj so očistili Ljubljanico in njena nabrežja od Ribiškega doma Barje na Livadi do ljubljanske tržnice. Letošnja akcija je bila med zahtevnejšimi, saj je imela reka zaradi močnega deževja v preteklih dneh močan tok, vidljivost v njej pa je bila slaba.

V akciji so tako tokrat sodelovali le izkušeni potapljači in iz rečne struge potegnili več kot 660 kilogramov odpadkov. Med temi so se poleg ostalih smeti znašli tudi različni prometni znaki, kolesa, električni skiroji, tudi radio in osebni računalnik.

Najdene odpadke so na koncu s pomočjo podjetja KPL razstavili na Čevljarskem mostu in s tem mimoidoče opozarjali na pomen odgovornega ravnanja z okoljem.