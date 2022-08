Električni skiroji v ljubljanski peš coni največ pet kilometrov na uro

Župan in vodstvo podjetja Bolt dogovora še nista uradno podpisala, dogovorili pa so se, da naj bi nova pravila začela veljati 1. oktobra.

Skiroje uporabniki trenutno puščajo tudi na pločnikih, zelenicah, kolesarskih stezah in tako ovirajo invalide, pešce in kolesarje. Občina in Bolt sta se zato dogovorila, da bodo na Molu označili prostore, kjer lahko uporabniki skiroje odložijo. V peš coni bo to ob kolesarskih postajah. Skiroje, ki ne bodo parkirani na označenih mestih, bodo pobirali z vozili podjetja Voka Snaga.

Še letos bodo prepovedali vožnjo z motornimi kolesi v peš coni

Na Mol bodo še v letošnjem letu prepovedali vožnjo z motornimi kolesi v peš coni. Z ministrstva za infrastrukturo so namreč že dobili obvestilo, da noben motor ne sme zapeljati v peš cono. Na Molu trenutno pripravljajo obvestila, razmišljajo pa tudi o dodatnih oznakah, je danes dejal Janković.

Podjetje Bolt je električne skiroje v Ljubljani začelo posojati sredi julija. Župan Janković pa je sestanek z vodstvom podjetja napovedal že teden dni od začetka izposoj, saj so skiroji, ki so bili parkirani povsod po mestu, zmotili številne Ljubljančane in ostale obiskovalce mesta.