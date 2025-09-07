Električni SUV, ki si ga lahko privoščite

Škoda Elroq je vsestransko vozilo, ki vas bo navdušilo s svojimi lastnostmi in privlačno ceno, med njegovimi različicami pa najdete tudi športnejši Elroq Sportline in najzmogljivejši Elroq RS.

Ker temelji na tehnologiji večjega modela Škoda Enyaq, je novi Elroq za razred kompaktnih električnih SUV-vozil, v katerega sodi, izjemno napreden avtomobil. Ponuja namreč tudi funkcije, značilne za vozila višjega razreda, kot je projicirni zaslon z obogateno resničnostjo ali LED matrični žarometi. Za enostavnejše parkirne manevre pa je lahko opremljen tudi s funkcijo priučenega parkiranja in parkiranja prek aplikacije MyŠkoda.

icon-expand

Raznolika ponudba

Tako kot večji Enyaq tudi Elroq temelji na platformi MEB, uporaba te preizkušene tehnologije pa mu prinaša številne koristi. Na voljo je več različic modela z različnimi kapacitetami baterij in zmogljivostmi. Elroq 50 je opremljen z najmanjšo baterijo (55 kilovatnih ur) in elektromotorjem z močjo 125 kilovatov, njegov doseg pa znaša do 376 kilometrov (WLTP). Njegova najvišja hitrost je omejena na 160 kilometrov na uro, polnjenje od 10 do 80 odstotkov pa na hitri DC polnilnici traja manj kot 25 minut. Enako hitro se polni Elroq 60, ki ima baterijo srednje kapacitete (63 kilovatov) in elektromotor z močjo 150 kilovatov, njegov doseg pa znaša do 427 kilometre (WLTP). Elroq 85 poganja elektromotor z močjo 210 kilovatov, baterija (82 kilovatnih ur) pa mu omogoča doseg do 572 kilometrov (WLTP). Njegova najvišja hitrost znaša 180 kilometrov na uro, polnjenje od 10 do 80 odstotkov pa na hitri DC polnilnici traja 28 minut. Enako moč in čas polnjenja ima tudi različica 85x s štirikolesnim pogonom.

icon-expand

Elroq RS je najzmogljivejša različica tega modela z dvema elektromotorjema, štirikolesnim pogonom in sistemsko močjo 250 kilovatov. Baterija z zmogljivostjo 84 kilovatnih ur omogoča doseg 550 kilometrov (WLTP), polnjenje od 10 do 80 odstotkov pa na hitrih DC polnilnicah traja 26 minut. Od 0 do 100 km/h ta električni športnik pospeši v 5,4 sekunde, njegova najvišja hitrost pa znaša 180 kilometrov na uro.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nov Škodin dizajn

Elroq je sicer prvi Škodin model, katerega videz v celoti sledi novemu oblikovalskemu jeziku Modern Solid. Maska hladilnika, imenovana Tech-Deck Face, je minimalistična reinterpretacija tradicionalne Škodine maske, napis Škoda s površino Unique Dark Chrome (UDC) pa nadomešča okrogli logotip na pokrovu motorja in na volanu.

icon-expand

Elroq RS dodatno izstopa z dinamičnimi sijaj črnimi elementi zunanjosti, kot so ohišja stranskih ogledal, okenske obrobe in zadnji spojler, ekskluzivnimi platišči iz lahke zlitine RS velikosti do 21 palcev ter z značko RS na prtljažnih vratih. Ta različica je ekskluzivno na voljo tudi v novi mat sivi barvi. V serijsko opremo sodijo še prilagodljivo podvozje DCC in matrični LED žarometi.

Sveža in trajnostna notranjost

Novi Elroq je trajnosten ne le zaradi električnega pogona, temveč tudi zaradi uporabljenih materialov. Na voljo je široka paleta slogov notranjosti. Osnovni slog Studio ponuja zasnovo, ki temelji na črni barvi in oblazinjenju iz blaga, medtem ko je v različici Loft (serijsko za Elroqa 60 in 85) antracitno sivo oblazinjenje poudarjeno s šivi v barvi Moss Green, sedeži pa so izdelani v kombinaciji usnja in temno modre tkanine RecyTitan. Ta vsebuje 78 odstotkov reciklirane plastike in 6 odstotkov vlaken iz recikliranih oblačil.

icon-expand

Slog notranjosti Lodge v kombinaciji s sivim usnjem uporablja material TechnoFil, sestavljen iz 75 odstotkov recikliranih vlaken ECONYL in 25 odstotkov poliestra. Pozornost tu pritegnejo oranžni šivi in druge podrobnosti v oranžni barvi, tudi varnostni pasovi. Pri slogu notranjosti Suite pa je elegantno črno oblazinjenje sedežev izdelano iz kombinacije pravega in umetnega usnja s šivi v konjakovo rjavi barvi.

icon-expand

Elroq je na voljo tudi v različici Sportline z dodatki v videzu karbona, znižanim podvozjem ter z značilnimi črnimi detajli zunanjosti. Športno vzdušje v vozilu ustvarjajo oblazinjenje v kombinaciji mikrotkanine Suedia in umetnega usnja, okrasni elementi v videzu karbonskih vlaken, ter usnjene obloge armaturne plošče in vrat s kontrastnimi sivimi šivi. Sprednja športna sedeža iz Suedie s sivimi šivi imata integriran naslon za glavo.

icon-expand

Notranjosti različice Elroq RS dajejo poudarek limetasto zeleni šivi, ogrevani sprednji športni sedeži z integriranimi nasloni za glavo, pedali iz nerjavnega jekla, ravno prirezan volan z oznako RS in okrasni elementi v videzu karbona.

icon-expand

Vse informacije, ki jih potrebujete med vožnjo, so v Elroqu vedno tam, kjer jih želite, za kar poskrbi kombinacija digitalne instrumentne plošče, 13-palčnega zaslona infotainment sistema in projicirnega zaslona z obogateno resničnostjo (dodatna oprema).

icon-expand

Praktičen, saj je vendar Škoda

V skladu s Škodino tradicijo je Elroq izjemno praktičen avtomobil. Notranjost je prostorna in ponuja podobno udobje kot večji model Enyaq. Prtljažnik sprejme 470 litrov prtljage (z zloženimi sedeži do 1580 litrov), v kabini pa je na voljo 48 litrov dodatnega prostora za shranjevanje. Tudi različica Elroq RS ohranja enako prostornost in praktičnost, kljub svoji športni naravi. Elroq je opremljen tudi s številnimi Simply Clever rešitvami, kot je mrežasti žep za shranjevanje polnilnega kabla pod predelno polico v prtljažniku (dopolnilna oprema). Tako vam je kabel vedno pri roki, tudi ko je prtljažnik poln.

Odlično se vozi

Vožnja z električnim Elroqom je prijetno tiha in udobna. Z enakimi dimenzijami, kot jih ima klasični športni terenec Škoda Karoq, in električnim motorjem, nameščenim na zadnji osi, je Elroq okreten, odziven in zanesljiv avtomobil. Ima majhen obračalni krog, vožnja pa je zaradi pogona na zadnji kolesi še kako zabavna. Opcijsko prilagodljivo podvozje (DCC) nato še poveča užitek v vožnji, hkrati pa še bolj razvaja potnike. Številni asistenčni sistemi poskrbijo tudi za vrhunsko varnost.

Odpeljite se z njim na testno vožnjo! Na portalu takojdobavljivo.skoda.si pri najbližjem trgovcu izberite termin po lastni izbiri. Pa obilo užitkov v vožnji!

icon-expand

Koliko stane? Cene se začnejo pri: – 34.742 evrih za Elroqa 50, – 36.343 evrih za Elroqa 60, – 39.543 evrih za Elroqa Sportline 60, – 41.344 evrih za Elroqa 85 in – 43.043 evrih za Elroqa Sportline 85 -- 50.143 evrih za Elroq RS To pomeni, da ste ob nakupu Elroqa 50 za 34.742 evrov upravičeni do subvencije v višini 7200 evrov, ob nakupu modela Elroq s ceno med 35.000 in 45.000 evri do 6500 evrov subvencije ter ob nakupu Elroqa za več kot 45.000 evrov do subvencije v višini 4500 evrov. S pomočjo financiranja E-Bon pa lahko ceno izbranega Elroqa znižate za 3000 evrov. To dejansko pomeni, da lahko Elroq stane do 38.000 evrov, vi pa si z E-bonom njegovo ceno znižate za tri tisočake in tako še vedno prejmete najvišjo subvencijo. Če Elroq stane denimo do 48.000 evrov, pa ste zaradi E-Bona posledično upravičeni do 6500 (namesto 4500) evrov subvencije. In koliko vas bo stal najcenejši Elroq 50 z E-bonom in subvencijo? Ko izhodiščni ceni 34.742 evrov odštejete 3000 evrov E-bona, dobite znižano ceno Elroqa 50 v višini 31.742 evrov. S tem zneskom ste upravičeni do 7.200 evrov subvencije. Elroq 50 je tako lahko vaš že za 24.542 evrov. Subvencije veljajo tudi za pravne osebe, ki pa lahko ob nakupu uveljavljajo še odbitek DDV in investicijsko davčno olajšavo, velja pa tudi ničelna boniteta. Več podrobnosti o subvencijah in financiranju si preberite TUKAJ, svoj izračun financiranja pa lahko naredite TUKAJ. Elroqa po lastnih željah si lahko sestavite v konfiguratorju.