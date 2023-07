Električni vozili Citroën ë-C4 in ë-C4 X za manj kot 35.000 evrov

V skladu z novo subvencije Eko sklada v višini 6.500 evrov za vozila do 35.000 evrov, smo našim strankam pripravili posebno ponudbo in s tem edinstveno priložnost za nakup električnega vozila Citroën ë-C4 in ë-C4 X.

Nivo opreme Feel Pack je na voljo že od 33.090 €, nivo opreme Shine z bogato serijsko in opcijsko opremo pa že od 34.990 €, kar je najboljša ponudba na trgu za vozila segmenta M1. Stranka lahko vloži vlogo za subvencijo Eko sklada v višini 6.500€ (skladno s pogoji Eko sklada) in si za ta znesek dodatno zniža investicijo. Preizkusite konfigurator ë-C4 ali ë-C4 X in ustvarite svoje sanjsko vozilo.

Znamka Citroën ima visoke cilje v zvezi z elektrifikacijo in razvojem trajnostne mobilnosti, zato se tudi v Sloveniji zavzema, da električna vozila postanejo dosegljiva in dostopna širšemu krogu ljudi. Filip Koren, direktor C Automobil Import d. o. o., ob tem izpostavlja: Prehod na trajnostno mobilnost je ključnega pomena za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, za čistejši zrak in večjo kakovost bivanja. v Sloveniji trg električnih vozil letos beleži občutno rast. V primerjavi s prvimi petimi meseci prejšnjega leta se je prodaja električnih vozil povečala za 105 odstotkov oziroma na 2212 prodanih vozil. Znamka Citroën pa je pri prodaji električnih vozil s tržnim deležem 3,98 odstotka oziroma 88 prodanimi vozili zasedla 7. mesto. Z omenjeno ponudbo pa sta vozili ë-C4 in ë-C4 X postali še bolj dostopni vsem, ki si želijo električno vozilo.

Vas zanima več? Pridobite ponudbo . Citroënova obstoječa ponudba elektrificiranih modelov že izpolnjuje različne potrebe in je dokaz, da so električna vozila lahko praktična izbira. Ključno za znamko ostaja, da so vozila cenovno dostopna, kar omogoča, da vsak lahko uživa v vožnji z električnim vozilom. Popolnoma električni vozili ë-C4 in ë-C4 X prinašata številne prednosti, ki jih je težko prezreti. Med drugim pa omogočata izjemno tiho in udobno vožnjo brez emisij in prispevata k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Poleg tega prinašata tudi finančne ugodnosti, saj imata nižje stroške uporabe po zaslugi cenejšega vzdrževanja. Citroën omogoča tudi zanesljiv doseg električnih vozil ter napredne tehnološke rešitve, ki navdušujejo kupce. Poleg trenutne ugodne cene pa imajo stranke možnost oddati vlogo za subvencijo Eko sklada v višini 6.500 evrov na njihovi spletni strani .

