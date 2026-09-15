Slovenija
Elektrika ali bencin: kaj se bolj splača voziti?
Rekordne cene goriva na eni strani, na drugi – nič več subvencij za električna vozila, ki tudi sicer postajajo cenovno lažje dostopna, medtem ko drugim vozilom cena raste. Kaj to pomeni z vidika stroškov in prihrankov? Kaj se zdaj, v rekordni draginji, najbolj splača voziti? Električna vozila ali bencinska oz. dizelska?
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