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Slovenija

Elektrika ali bencin: kaj se bolj splača voziti?

15. 09. 2026 18.37 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Tanja Volmut
Elektrika ali bencin?

Rekordne cene goriva na eni strani, na drugi – nič več subvencij za električna vozila, ki tudi sicer postajajo cenovno lažje dostopna, medtem ko drugim vozilom cena raste. Kaj to pomeni z vidika stroškov in prihrankov? Kaj se zdaj, v rekordni draginji, najbolj splača voziti? Električna vozila ali bencinska oz. dizelska?

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KOMENTARJI1

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galeon
15. 09. 2026 20.01
Vi kar nakladajte kar hočete. Cenejše in čistejše vožnje od dizla ni. Ampak električni telebani tega nikoli ne bodo priznali. Še noben si ni upal priznati, da se mu je pokvarila baterija, da je v isti skupini kot latnik čolna. Vesel ko ga kupi in vesel, ko ga lahko proda. Samo čoln bo prej prodal kot pa to električno kanto z iztrošeno baterijo.
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