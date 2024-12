Elektrika brez skrbi: znižajte stroške na enostaven način

Znižajte stroške elektrike s sistemom optiMOON! Spremljajte in uravnavajte moč porabnikov, uravnavajte moč glede na tarife in shranjujte presežke.

OGLAS

Nova pravila, nove kazni ... Kako naj se znajdem? Z ukinitvijo letnega sistema neto meritev za nove uporabnike se pravila igre močno spreminjajo. Stari uporabniki sicer ohranjajo letno poračunavanje presežkov, a vsi, ki bodo v sistem vstopili na novo, bodo prejemali mesečne obračune. Presežki, ki jih sončne elektrarne proizvedejo poleti, se zdaj odkupujejo po nizkih cenah, medtem ko je pozimi, ko je poraba največja, treba kupovati precej dražjo elektriko. Dodatno breme prinaša tudi omrežnina, ki jo je sedaj treba plačevati za vsak kilovat moči odjema – ne glede na to, koliko energije oddate v omrežje. Vas zanima več o pasteh nove omrežnine? Preberite vse o obračunski moči, kaznih in cenah omrežnin. Mesečni računi so za mnoge postali uganka, ki je ne znajo razvozlati. Zakaj so stroški višji od pričakovanih? Ali je težava v gospodinjskih navadah, nepravilnem ravnanju s porabniki ali preprosto v novih pravilih? Te negotovosti so povzročile, da številni uporabniki ne razumejo popolnoma situacije in ne vedo, kakšne možnosti ali rešitve so jim na voljo. Ste že slišali za sistem optiMOON?

icon-expand

Rešitev optiMOON je inovativni sistem, zasnovan za tiste, ki želijo znova prevzeti nadzor nad odjemom iz omrežja in stroški električne energije. Namesto da se zanašate na mesečne račune, ki pogosto dajejo le malo informacij o tem, kaj se dejansko dogaja z vašo elektriko, vam sistem optiMOON ponuja natančen vpogled v moč – v realnem času. Pokaže vam, koliko energije trenutno porablja posamezna naprava, kdaj je vaša skupna obremenitev največja in kje nastajajo nepotrebni presežki. Prav tako vam omogoča, da spremljate moč celotnega odjema iz omrežja, kar je ključnega pomena za optimizacijo stroškov, še posebej v luči novih obračunskih modelov za omrežnino. Ta vpogled vam ne pomaga le razumeti trenutnega stanja, temveč tudi prilagoditi navade in zmanjšati stroške – brez odrekanja udobju.

Vaš energetski zaveznik: kako deluje sistem optiMOON? S sistemom optiMOON lahko: 1. Spremljate moč porabnikov. Katera naprava porabi največ energije? Kdaj je konična moč največja? Sistem optiMOON vam ponuja odgovore, ki jih potrebujete za premišljeno načrtovanje. 2. Uravnavate moč glede na tarife. Sistem analizira cene in vam svetuje, kdaj je najboljši čas za uporabo večjih porabnikov energije, kot so pralni in pomivalni stroj ali polnjenje električnega avtomobila. 3. Shranjujete presežke za kasnejšo uporabo. Z domačimi hranilniki energije lahko presežke, ki jih proizvede vaša sončna elektrarna, uporabite v času, ko jih najbolj potrebujete. Tako zmanjšate odvisnost od omrežja. 4. Znižate stroške. S pomočjo naprednih algoritmov optiMOON prepozna priložnosti za prihranke in vam predlaga rešitve, prilagojene vašim navadam.

Zakaj je sistem optiMOON tako poseben? Predstavljajte si, da imate osebnega svetovalca za energijo, ki vam neprestano stoji ob strani. To je sistem optiMOON – vaš energetski partner, ki poenostavi zapleteno. Zasnovan je za vse, ki želijo brez napora spremljati porabo in moč naprav, ki so vključene v sistem optiMOON, ter ju prilagajati tako, da bodo prihranili pri stroških, ne da bi hkrati žrtvovali udobje. Sistem optiMOON ne pomaga le razumeti vaših računov za elektriko, ampak omogoča tudi dolgoročne spremembe, ki vodijo k energetski neodvisnosti. Z njim postane poraba pregledna, upravljanje preprosto, stroški pa so obvladljivi.

icon-expand

Praktični primer: kako vam sistem optiMOON olajša življenje? Predstavljajte si člane gospodinjstva z lastno sončno elektrarno, priključeno po 31. 12. 2024, torej brez net meteringa po starem sistemu. Ker so zavezani novemu sistemu obračunavanja, se pozimi, ko proizvodnja domače elektrarne ne zadostuje za njihove potrebe, spopadajo z visokimi stroški. Poleti, ko ustvarijo presežke, jih prodajajo po nizkih cenah, kar ne pokrije stroškov, ki so jih imeli čez leto. S pomočjo sistema optiMOON lahko natančno spremljajo moč, določijo, katere naprave najbolj obremenjujejo omrežje, in prepoznajo priložnosti za prihranke. Platforma jim na primer predlaga, da pomivalni stroj vključijo ponoči, ko je elektrika cenejša, ali da presežke shranjujejo za kasnejšo uporabo. Preberite si primer, kako tričlanska družina prihrani s sistemom optiMOON. Priložnost za velike prihranke Prihodnost energetike je nepredvidljiva, vendar ni nujno, da so stroški za elektriko neobvladljivi. Z rešitvijo optiMOON se lahko že danes pripravite na izzive, ki jih prinašajo nove razmere. Pametna tehnologija vam omogoča, da prilagodite svojo porabo in izkoristite vse prednosti sodobnega energetskega sistema.

Zdaj je pravi trenutek za ukrepanje, saj je sistem optiMOON do konca leta 2024 na voljo s 40-odstotnim popustom. Ne dovolite, da bi vas višji stroški elektrike presenetili, če lahko s preprosto rešitvijo poskrbite za dolgoročne prihranke. Oddajte povsem neobvezno povpraševanje. Obiščite moon-energija.si ali pokličite telefonsko številko 080 88 46 in se pogovorite z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem svetovali. Zagotovite si svoj optiMOON še danes!