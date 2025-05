Elektrika za gospodinjstva v Sloveniji med cenejšimi, najdražja v Nemčiji

Najnižjo ceno elektrike za gospodinjstva so imele Madžarska, Bolgarija, Malta, Hrvaška, Slovaška in Romunija.

Na drugi strani lestvice je imela najnižjo ceno elektrike za gospodinjstva Madžarska, in sicer 10,04 evra za 100 KWh. Na dnu lestvice so bile še Bolgarija, Malta, Hrvaška, Slovaška in Romunija.

Po državah je bila najvišja povprečna cena elektrike za povprečnega gospodinjskega odjemalca tako še naprej v Nemčiji. Dosegala je 39,4 evra za 100 KWh. Nemčiji so sledile Danska, Irska, Belgija, Češka, Ciper in Italija. Nadpovprečno ceno je imela še Francija.

Cena elektrike za povprečnega negospodinjskega odjemalca v EU, med katerimi so npr. podjetja, se je medtem po precejšnjem padcu v prvem polletju 2024 v drugih šestih mesecih lani spet nekoliko zvišala, in sicer z 22,4 evra na 22,8 evra za 100 KWh.

Cena glede na kupno moč

Najdražja elektrika po tem kriteriju je na Češkem, sledijo Ciper, Nemčija, Poljska, Romunija in Italija. Najcenejša pa je elektrika po PPS na Malti, sledijo pa Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Švedska in Bolgarija.

Po cenah elektrike za povprečnega negospodinjskega odjemalca, vključujoč vse dajatve, je bila Slovenija medtem v drugem lanskem polletju z malenkost manj kot 22 evri za 100 KWh tik pod povprečjem unije. Obenem je bila cena za 0,94 evra višja kot v šestmesečju pred tem. Podobno ceno kot Slovenija sta imela Luksemburg in Belgija.

Najvišja cena za negospodinjske odjemalce je bila s 30,4 evra na Cipru, sledile so Danska, Madžarska, Nemčija, Irska, Italija in Hrvaška. Najcenejša pa je bila elektrika za negospodinjske odjemalce z 9,6 evra na Finskem. Sledile so Švedska, Malta, Bolgarija, Portugalska in Španija.