Elektrodistributerji opozarjajo: Ne spreminjajte dogovorjene moči

Minevata dva tedna, odkar imamo nov način obračuna omrežnine – dražje pozimi, ceneje poleti, dražje med delovniki, ceneje med prazniki in vikendi. Sicer pa bo cena za nov način plačevanja omrežnine še dve leti ostala enaka.

Direktorica agencije za energijo Duška Godina je v začetku meseca skušala pomiriti javnost: "Povejte jim, da se jim ni treba bati ničesar, da lahko živijo enako dalje, imajo enake navade in bo kljub temu letni strošek nekoliko nižji."

A zmeda je, kot kaže, nastala, elektrodistributerjem te dni bolj zvonijo telefoni kot običajno. V Celju denimo opažajo več klicev in sporočil. So pa distributerji enotni: gospodinjstvom svetujejo, da v prehodnem obdobju dogovorjene moči ne spreminjajo in morebitna presežna moč ne bo obračunana. A ravno to je letos naredilo 260 gospodinjstev, nekateri so jo celo zvišali.

Nov sistem omrežnine pa ni všeč Novi Sloveniji. "Kritični smo do novega sistema omrežnine, ki je po naše neupravičen, nedomišljen in preveč zapleten," je dejal Janez Žakelj.

Vlado in agencijo pozivajo, naj opusti nov način obračunavanja omrežnine. "Vlada ne more od ničesar odstopiti, ker to ni v njeni pristojnosti," odgovarja državna sekretarka Tina Seršen.