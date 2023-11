Elektro Ljubljana koplje na zaščitenem delu Velike planine

Na območje Velike planine pa se je znova vrnila mehanizacija. Tam so gradbeni stroji, izkopanih je že nekaj jarkov. Gradnja povezovalnega kablovoda med dolinama Črne in Kamniške Bistrice se je začela konec novembra, Elektro Ljubljana pa predvideva, da bo zaključena v prvi polovici decembra. Kot pojasnjujejo, se gradi izključno povezovalni kablovod, ki bo omogočal prenapajanje odjemalcev z električno energijo obeh dolin ogroženih območij, tako dolino Črne kot Kamniške Bistrice. "Gre za preprosta gradbena dela, ki zajemajo izkop jarka in položitev kabla, zasutje ter vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje." Poudarjajo, da je gradnja nujna in se "izvaja izključno v korist prebivalcev in podjetij na tem območju" .

Pred leti so gradbena dela na območju Velike planine že razburjala zaradi 60 metrov betonirane poti skozi pastirsko naselje. Vse zato, da bi imele krave dovolj vode, predstavniki pašne skupnosti pa lažje delo.

Ogorčeni nad gradnjo so tudi v društvu za varstvo Alp Cipra, saj da gre za posege na občutljivem območju kulturne dediščine. "Najbolj sporno se nam zdi to, da so šele včeraj popoldne na Zavod za varstvo kulturne dediščine poslali vlogo za pridobitev soglasja," je povedala Katarina Žemlja, vodja projektov v društvu.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj je na pristojne inšpekcije že podal prijave. "Zelo si želimo, da bi kakšna služba tudi odreagirala in dela tudi ustavila." Vsaj dokler investitorji ne pridobijo vseh soglasij, ki so, kot dodaja stroka, pomembni iz več razlogov. Poleg tega pa opozarjajo, da gre za zelo občutljivo območje na erozijo in vnašanje tujerodnih rastlinskih vrst.

Žemlja dodaja, da gre za območje arheoloških najdišč, "kar pomeni, da so bila lahko ta že poškodovana in je do negativnih posledic lahko že prišlo".

Elektro Ljubljana: Dovoljenja bomo pridobili po zaključku del

V Elektru Ljubljana odgovarjajo, da lahko dovoljenja, ker gre za gradbena dela, ki se izvajajo v skladu z zakonom o poplavni sanaciji, pridobijo tudi po zaključku del in ne nujno pred njimi. Odločitev upravičujejo s tem, da so odgovorni za energetsko javno infrastrukturo. "Na operativnih sestankih odprav posledic naravnih nesreč smo jo predstavili občini Kamnik ter agrarnima skupnostnima Velika planina ter Mala planina, ki so idejo podprli. Sledila je naša odločitev o pričetku investicije. Tehnična rešitev ni povezana z nobeno elektrifikacijo."

Ob tem zagotavljajo, da so pri izvedbi del uporabljali tehnike, ki omogočajo najmanjše posege. "Ob vsaki gradnji v času poteka del nastane delovišče, ki ni najlepše. Ko bodo dela zaključena, bo vse tudi pospravljeno in urejeno, kot mora biti," zagotavljajo.