Elektrodistributerjem odprta pot do tožbe zaradi izpadle omrežnine

Prejšnja vlada je v začetku leta 2022 pripravila Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Ta je med drugim od 1. februarja do 30. aprila 2022 odjemalce opravičil plačevanja omrežnine.

Kot danes poroča Delo, so elektrodistribucijska podjetja zaradi zamrznitve omrežnin, ki so ji nasprotovali Agencija za energijo, Sindikat delavcev energetike Slovenije in društvo Mali delničarji Slovenije (MDS), ostala brez dela prihodkov, šlo naj bi za 68 milijonov evrov. Posledično so zmanjšala načrtovane investicije v omrežje in večinoma poslovala z izgubo.

Podjetja so državnemu odvetništvu predlagala mirno rešitev spora, a je to predlog zavrnilo, s čimer je odprlo pot za vložitev tožbe. V gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije po navedbah časnika na vprašanje o morebitni vložitvi tožbe odgovarjajo, da je o nadaljnjih korakih prenagljeno govoriti, poudarjajo pa, da bodo poslovodstva ravnala v dobro družb s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Delo ob tem piše, da bi ob morebitnem uspehu energetskih podjetij na sodišču stroške odškodnine tako ali drugače plačali odjemalci skozi višjo omrežnino. Bi pa sredstva lahko "založila" država, ki je v načrtu za okrevanje in odpornost predvidela 80 milijonov evrov sredstev za okrepitev omrežja.

Vložitev tožbe, tako časnik, pričakujejo mali delničarji, ki imajo v lasti slabo petino delnic Elektra Ljubljana, Elektra Maribor, Elektra Gorenjska, Elektra Primorska in Elektra Celje.

Društvo MDS je sicer že marca lani na ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti četrtega člena Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Prepričani so, da bi morali sredstva za pokritje izpada omrežnine pokriti iz proračuna ali iz drugih sistemskih virov, ne pa iz rednega poslovanja delniških družb. A ustavno sodišče o tej zadevi še ni odločilo.

Isto določbo zakona so želeli pred ustavnim sodiščem izpodbijati tudi v energetskem sindikatu in pristojni agenciji, a je sodišče njuni pobudi aprila lani zavrglo.

Državo zaradi regulacije cen pogonskih goriv spomladi 2022 toži tudi Petrol, razplet spora še ni znan.