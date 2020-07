Elektronska komunikacija razkriva podrobnosti ministričinega obiska na Krasu

V drugem elektronskem sporočilu pa je celoten program dvodnevnega obiska Na Kras z Vinakras tours, pod katerega je podpisan tudi profesionalni turistični vodnik. Med kraji, ki jih je Pivčeva z družino obiskala, so vinogradi in vinarji, botanični vrt, kraška jama, razgledni vrh Cerje, dodani so prigrizki, pokušine vin in večerje. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, kdo je vse to plačal.

Ministrica trdi, da je zasebni del izleta, ki naj bi potekal v četrtek, plačala sama, a javnosti računov še ni predložila. Prav tako je iz posnetka Vinakras tours razvidno, da jo je družina spremljala oba dneva, torej tudi v petek, ko naj bi bil na vrsti poslovni del obiska.