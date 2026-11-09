Elektronske storitve Gursa ostajajo nedostopne

Strokovne službe ministrstva za notranje zadeve in javno upravo v sodelovanju z Gursom in uradom vlade za informacijsko varnost nadaljujejo varnostna preverjanja ter izvajajo potrebne zaščitne ukrepe, je v današnji objavi zapisala geodetska uprava.
"Elektronske storitve bodo ponovno vzpostavljene, ko bo potrjeno njihovo varno in zanesljivo delovanje," so navedli in dodali, da bodo o ponovni vzpostavitvi storitev javnost sproti obveščali.
STA na morebitna dodatna pojasnila Gursa in urada vlade za informacijsko varnost še čaka.
Geodetska uprava je minuli petek zaradi varnostnih razlogov preventivno zaustavila delovanje nekaterih delov svojih informacijskih rešitev, posledično je onemogočena ali motena uporaba aplikacij in določenih storitev uprave.
V državi je sicer v minulih dneh odmevala novica o kibernetskem vdoru v spletni strežnik državnega organa, ki se je zgodil konec oktobra. Šlo naj bi za strežnik v okviru agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je deloval na 30 let stari platformi Lotus Notes. Neznani napadalci so nepooblaščeno pridobili več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, ki ga uporablja državna uprava, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Napadeni strežnik so izolirali, pristojni organi pa so pozvali k takojšnji menjavi gesel prizadetih računov državnih organov.
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