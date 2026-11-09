Elektronske storitve Gursa ostajajo nedostopne

Strokovne službe ministrstva za notranje zadeve in javno upravo v sodelovanju z Gursom in uradom vlade za informacijsko varnost nadaljujejo varnostna preverjanja ter izvajajo potrebne zaščitne ukrepe, je v današnji objavi zapisala geodetska uprava.

"Elektronske storitve bodo ponovno vzpostavljene, ko bo potrjeno njihovo varno in zanesljivo delovanje," so navedli in dodali, da bodo o ponovni vzpostavitvi storitev javnost sproti obveščali.