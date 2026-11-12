Elektronske storitve Gursa po skoraj tednu dni mrka spet dostopne

Kot so danes objavili v Gursu, lahko pri uporabi njihovih aplikacij in elektronskih storitev sicer še prihaja do motenj, kar velja predvsem za zahtevke z dodatnimi ali nestandardnimi parametri. Vse, ki naletijo na težave, pozivajo, naj jim pišejo na gurs@assist.si.
V Uradu vlade RS za informacijsko varnost so pojasnili, da so bili o varnostnem dogodku pri Gursu obveščeni. Ponovili so, da je Gurs delovanje nekaterih delov svojih informacijskih rešitev v petek zaustavil preventivno. "Tak ukrep je pri obvladovanju varnostnih dogodkov običajen, saj omeji morebitne posledice in omogoči varno preverjanje sistemov," so pojasnili.
Pridobili več kot 15.000 uporabniških zapisov
Obravnava dogodka po njihovih besedah še poteka, zato v tej fazi ne morejo razkriti podrobnosti o naravi dogodka in ugotovitvah. Vzpostavljanje elektronskih storitev Gursa poteka postopoma, prednostna naloga pa je njihova varna vzpostavitev, so sklenili.
V državi je sicer v minulih dneh odmevala novica o kibernetskem vdoru v spletni strežnik državnega organa, ki se je zgodil konec oktobra. Šlo naj bi za strežnik v okviru agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je deloval na 30 let stari platformi Lotus Notes. Neznani napadalci so nepooblaščeno pridobili več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, ki ga uporablja državna uprava, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Napadeni strežnik so izolirali, pristojni organi pa so pozvali k takojšnji menjavi gesel prizadetih računov državnih organov.
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