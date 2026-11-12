Elektronske storitve Gursa po skoraj tednu dni mrka spet dostopne

Kot so danes objavili v Gursu, lahko pri uporabi njihovih aplikacij in elektronskih storitev sicer še prihaja do motenj, kar velja predvsem za zahtevke z dodatnimi ali nestandardnimi parametri. Vse, ki naletijo na težave, pozivajo, naj jim pišejo na gurs@assist.si.

V Uradu vlade RS za informacijsko varnost so pojasnili, da so bili o varnostnem dogodku pri Gursu obveščeni. Ponovili so, da je Gurs delovanje nekaterih delov svojih informacijskih rešitev v petek zaustavil preventivno. "Tak ukrep je pri obvladovanju varnostnih dogodkov običajen, saj omeji morebitne posledice in omogoči varno preverjanje sistemov," so pojasnili.