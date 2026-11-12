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Slovenija

Elektronske storitve Gursa po skoraj tednu dni mrka spet dostopne

Ljubljana, 12. 11. 2026 11.28 pred 5 urami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Javni vpogled v Gursu

Aplikacije in elektronske storitve Geodetske uprave RS (Gurs), ki so bile zaradi preverjanja zaznanega varnostnega dogodka od petka nedostopne, so po izvedenih varnostnih preverjanjih in dodatnih zaščitnih ukrepih znova na voljo. Obravnava dogodka sicer še poteka, zato pristojni podrobnosti o razlogih zanj in ugotovitvah še ne morejo podati.

Kot so danes objavili v Gursu, lahko pri uporabi njihovih aplikacij in elektronskih storitev sicer še prihaja do motenj, kar velja predvsem za zahtevke z dodatnimi ali nestandardnimi parametri. Vse, ki naletijo na težave, pozivajo, naj jim pišejo na gurs@assist.si.

V Uradu vlade RS za informacijsko varnost so pojasnili, da so bili o varnostnem dogodku pri Gursu obveščeni. Ponovili so, da je Gurs delovanje nekaterih delov svojih informacijskih rešitev v petek zaustavil preventivno. "Tak ukrep je pri obvladovanju varnostnih dogodkov običajen, saj omeji morebitne posledice in omogoči varno preverjanje sistemov," so pojasnili.

Obvestilo Geodetske uprave RS
Obvestilo Geodetske uprave RS
FOTO: Gurs

Pridobili več kot 15.000 uporabniških zapisov

Obravnava dogodka po njihovih besedah še poteka, zato v tej fazi ne morejo razkriti podrobnosti o naravi dogodka in ugotovitvah. Vzpostavljanje elektronskih storitev Gursa poteka postopoma, prednostna naloga pa je njihova varna vzpostavitev, so sklenili.

V državi je sicer v minulih dneh odmevala novica o kibernetskem vdoru v spletni strežnik državnega organa, ki se je zgodil konec oktobra. Šlo naj bi za strežnik v okviru agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je deloval na 30 let stari platformi Lotus Notes. Neznani napadalci so nepooblaščeno pridobili več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, ki ga uporablja državna uprava, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Napadeni strežnik so izolirali, pristojni organi pa so pozvali k takojšnji menjavi gesel prizadetih računov državnih organov.

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KOMENTARJI6

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Kostorog
12. 11. 2026 14.14
Pod to vlado se vračamo v kameno dobo.
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+3
3 0
NaravnaInteligenca
12. 11. 2026 13.29
Lastniki nepremičnin!!! Preverite svoja zemljišča in stavbe!! Ali so se za pospešitev nekaterih privatnih pa seveda tudi javnih projektov, popravljali podatki in meje?!?! Saj veste, sedanja oblast izvira neposredno iz koristoljubne veje komunistov (posedovalci partijske knjižice za položaj v službi in druge ugodnosti), zato jim prisvajanje ni tuje! 😋😈
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-2
0 2
Jožajoža
12. 11. 2026 13.27
nekaj je moralo biti, da SO občanom omejili dostop .ti janšisti so res ZLOOOO ,NE VEM,. ZAKAJ ŠE SLOVECI DOPUŠČAMO, DA UNIČUJEJO SLOVENIJO.
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+0
2 2
Vera in Bog
12. 11. 2026 11.39
Nova24 tudi dostikrat šteka. Pa so privat, so rekli da bo bolje :)
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
12. 11. 2026 11.39
Zakaj janševim vedno nekaj šteka?
Odgovori
+2
3 1
Limonček60
12. 11. 2026 16.58
Zato,ker so'zaštekani',pa to
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0 0
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