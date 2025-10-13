Svetli način
Slovenija

Elektronski sistem nadzora na mejah stekel brez težav

Ljubljana/Brnik, 13. 10. 2025 13.40 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
10

Slovenska policija je sporočila, da je na zunanji schengenski meji, torej na mejnih prehodih na letališčih in v pristaniščih, uspešno začela izvajati elektronski sistem vstopa in izstopa (EES). Dodali so, da so prve registracije potekale brez težav, daljših čakalnih dob ni bilo. Sistem bo v celoti zaživel do aprila prihodnje leto.

Kot prvi so bili v sistem EES na slovenskih mejnih prehodih registrirani državljani tretjih držav, ki so na letališče na Brniku prispeli iz Beograda, je sporočila Policija. Dodala je, da so registracije potekale brez težav, kljub dodatnim postopkom ni bilo daljših čakalnih dob.

Države bodo različne elemente novega sistema EES uvajale postopoma v šestmesečnem prehodnem obdobju, od 10. aprila prihodnje leto pa bo to obvezen del mejne kontrole za državljane tretjih držav.

Slovenska policija je potrdila, da bo v prihodnjih mesecih stopnjevala uporabo sistema EES in ga aprila naslednje leto začela uporabljati v celoti.

Srbski potni list
Srbski potni list FOTO: Shutterstock

EES bo digitalno beležil vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 sodelujočih evropskih držav vstopajo za krajše obdobje. V sistemu se bodo beležile tudi zavrnitve vstopa.

Sodelujoče države bodo imele dostop do osebnih podatkov državljanov tretjih držav v realnem času, pa tudi do podatkov, kje vse so potovali in ali upoštevajo časovno obdobje, v katerem lahko bivajo v schengenskem območju.

V sistemu sodelujejo vse članice EU, razen Cipra in Irske, ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

V Sloveniji, ki nima zunanje kopenske schengenske meje, bo sistem vzpostavljen na mejnih prehodih na treh letališčih – Ljubljana Brnik, Maribor Slivnica in Portorož – ter dveh mejnih prehodih za mednarodni morski promet v Kopru in Piranu.

Policija je dodala še, da bo novi sistem povečal učinkovitost mejnih kontrol, sčasoma nadomestil dosedanje, pogosto zamudno žigosanje potnih listin državljanov tretjih držav in prispeval k učinkovitejšemu nadzoru nad njihovim kratkoročnim bivanjem v državah, ki sodelujejo v sistemu EES.

ELEKTRONSKI NADZOR MEJE SLOVENIJA
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oikos
13. 10. 2025 14.26
Digitalni nadzor vsega kar leze in gre je končni cilj. A ne bo jim uspelo. Smo jih spregledali.
ODGOVORI
0 0
Antena
13. 10. 2025 14.22
+1
Seveda deluje, ker ga niso programirali Slo programerji.
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
13. 10. 2025 14.20
+1
Potemtakem bodo ukinili kontrole na notranjih mejah ???
ODGOVORI
1 0
txoxnxy
13. 10. 2025 14.18
+1
Nas zanima samo kako bo sistem deloval na Avstrijski in Italjanski strani kjer poteka poostren nadzor od nastopa golobove vlade .
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
13. 10. 2025 14.14
+2
Tipično totalitarno sporočilo.
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
13. 10. 2025 14.13
tisti izven nadzora šepajo....
ODGOVORI
0 0
Minifa
13. 10. 2025 14.09
+0
Šengen ne obstaja )) To je pravljica za lahko noč..
ODGOVORI
1 1
Anion6anion
13. 10. 2025 14.04
+0
A Šengen se velja? Saj so povsod kontrole. Avstrijci nas pregledujejo že 5 let , prav tako Italijani. Šengen je mrtva črka na papirju
ODGOVORI
1 1
vrtnar _
13. 10. 2025 14.22
jaz sem šel včeraj popoldne v Avstrijo, nisem imeli ne osebne ne pasoša, pa ne je model spustil mimo s samo vozniško! Zanimivo
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
13. 10. 2025 13.59
+1
Kaj pa ostali prehodi
ODGOVORI
1 0
