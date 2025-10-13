Elektronski sistem nadzora na mejah stekel brez težav

Kot prvi so bili v sistem EES na slovenskih mejnih prehodih registrirani državljani tretjih držav, ki so na letališče na Brniku prispeli iz Beograda, je sporočila Policija. Dodala je, da so registracije potekale brez težav, kljub dodatnim postopkom ni bilo daljših čakalnih dob.

Države bodo različne elemente novega sistema EES uvajale postopoma v šestmesečnem prehodnem obdobju, od 10. aprila prihodnje leto pa bo to obvezen del mejne kontrole za državljane tretjih držav.

Slovenska policija je potrdila, da bo v prihodnjih mesecih stopnjevala uporabo sistema EES in ga aprila naslednje leto začela uporabljati v celoti.