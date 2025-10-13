Elektronski sistem nadzora na mejah stekel brez težav

Kot prvi so bili v sistem EES na slovenskih mejnih prehodih registrirani državljani tretjih držav, ki so na letališče na Brniku prispeli iz Beograda, je sporočila Policija. Dodala je, da so registracije potekale brez težav, kljub dodatnim postopkom ni bilo daljših čakalnih dob.
Države bodo različne elemente novega sistema EES uvajale postopoma v šestmesečnem prehodnem obdobju, od 10. aprila prihodnje leto pa bo to obvezen del mejne kontrole za državljane tretjih držav.
Slovenska policija je potrdila, da bo v prihodnjih mesecih stopnjevala uporabo sistema EES in ga aprila naslednje leto začela uporabljati v celoti.
EES bo digitalno beležil vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 sodelujočih evropskih držav vstopajo za krajše obdobje. V sistemu se bodo beležile tudi zavrnitve vstopa.
Sodelujoče države bodo imele dostop do osebnih podatkov državljanov tretjih držav v realnem času, pa tudi do podatkov, kje vse so potovali in ali upoštevajo časovno obdobje, v katerem lahko bivajo v schengenskem območju.
V sistemu sodelujejo vse članice EU, razen Cipra in Irske, ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.
V Sloveniji, ki nima zunanje kopenske schengenske meje, bo sistem vzpostavljen na mejnih prehodih na treh letališčih – Ljubljana Brnik, Maribor Slivnica in Portorož – ter dveh mejnih prehodih za mednarodni morski promet v Kopru in Piranu.
Policija je dodala še, da bo novi sistem povečal učinkovitost mejnih kontrol, sčasoma nadomestil dosedanje, pogosto zamudno žigosanje potnih listin državljanov tretjih držav in prispeval k učinkovitejšemu nadzoru nad njihovim kratkoročnim bivanjem v državah, ki sodelujejo v sistemu EES.
