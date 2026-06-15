Elena Zavadlav Ušaj in Ana Cajhen sedli v poslanske klopi

DZ je sklep o nadomeščanju poslank sprejel na podlagi predloga, ki ga je danes še pred začetkom izredne seje DZ sprejela mandatno-volilna komisija DZ. Državna volilna komisija (DVK) je namreč DZ posredovala sklep, iz katerega izhaja, da v času, ko Košir in Levstik Šega opravljata funkcijo državnih sekretark, Zavadlav Ušaj in Cajhen opravljata funkcijo poslank.

Košir je bila v novi vladi imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje, Levstik Šega pa za državno sekretarko na ministrstvu za pravosodje.

Košir bo v poslanskih klopeh nadomestila dozdajšnja državna svetnica Elena Zavadlav Ušaj, rojena 20. oktobra 1971, ki je na volitvah nastopila v enem od kranjskih volilnih okrajev. Prejela je 1597 glasov volivcev oz. 8,19 odstotka, s čimer se je uvrstila na drugo mesto med kandidati Demokratov v volilni enoti Kranj. Poslansko funkcijo je že opravljala med letoma 2020 in 2022, takrat v poslanski skupini SDS. Po izobrazbi je magistrica znanosti s področja javne uprave, je tudi generalna sekretarka stranke Demokrati Anžeta Logarja.

Levstik Šega bi sicer moral glede na volilni rezultat naslediti Mihael Zupančič, ki pa je postal minister za pravosodje, zato je danes namesto nje v poslanske klopi sedla Cajhen. Cajhen, ki je bila rojena 4. junija 1987, je na volitvah kandidirala v Domžalah. Prejela je 1256 glasov volivcev oz. 7,25 odstotka, s čimer se je uvrstila na tretje mesto med kandidati Demokratov v volilni enoti Ljubljana Bežigrad. Je samostojna podjetnica, modna oblikovalka slamnikov in nosilka nesnovne kulturne dediščine slamnikarstva na Domžalskem.