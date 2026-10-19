Elena Zavadlav Ušaj ponovno potrjena za nadomestno poslanko

DZ se je v petek seznanil z odstopom Tee Košir z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Košir, ki je bila marca na volitvah na listi Demokratov izvoljena v DZ, se je imela tako pravico vrniti na poslansko funkcijo, a se je temu odpovedala. Z njenim odstopom s poslanskega mesta se je DZ prav tako seznanil v petek. Zato je stekel postopek za nadomestnega poslanca, ki ga vodi Državna volilna komisija.

Preostanek mandatne dobe DZ bo tako poslansko funkcijo opravljala Zavadlav Ušaj, ki je Košir nadomeščala že v času njenega opravljanja funkcije državne sekretarke.

Koširjeva je odstopno izjavo z mesta državne sekretarke podala 28. septembra, vlada pa se je z njenim odstopom seznanila prejšnji teden. Razlogov sprva ni želela pojasniti, pozneje pa je omenila pritiske in tudi grožnje, ki jih je bila deležna. Pred tednom dni je napovedala izstop iz stranke Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja in vrnitev v poslanske klopi, kjer bi politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka, a je svojo odločitev naposled spremenila. Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da bi bila takšna odločitev posledica pritiska oziroma prisile stranke, prav tako naj je ne bi "kupili" z drugim delovnim mestom.

Sprva je sicer kazalo, da se bo po odstopu zaposlila na direkciji za infrastrukturo, kar je tudi sama potrdila, a se to očitno ne bo zgodilo. Kot je konec minulega tedna pojasnila za medije, se bo ponovno zaposlila v družinskem podjetju za proizvodnjo inovativnih sveč, kjer je delala tudi pred vstopom v politiko.