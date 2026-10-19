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Slovenija

Elena Zavadlav Ušaj ponovno potrjena za nadomestno poslanko

Ljubljana , 19. 10. 2026 12.45 pred 57 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Elena Zavadlav Ušaj

DZ je Eleno Zavadlav Ušaj znova potrdil za nadomestno poslanko. Tea Košir se je imela po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje pravico vrniti v DZ, a se je temu odpovedala, zato je znova stekel postopek za nadomestno poslanko. To je bila že doslej Zavadlav Ušaj, ki je tudi prevzela vodenje poslanske skupine Demokratov.

DZ se je v petek seznanil z odstopom Tee Košir z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Košir, ki je bila marca na volitvah na listi Demokratov izvoljena v DZ, se je imela tako pravico vrniti na poslansko funkcijo, a se je temu odpovedala. Z njenim odstopom s poslanskega mesta se je DZ prav tako seznanil v petek. Zato je stekel postopek za nadomestnega poslanca, ki ga vodi Državna volilna komisija.

Elena Zavadlav Ušaj
Elena Zavadlav Ušaj
FOTO: Bobo

Preostanek mandatne dobe DZ bo tako poslansko funkcijo opravljala Zavadlav Ušaj, ki je Košir nadomeščala že v času njenega opravljanja funkcije državne sekretarke.

Koširjeva je odstopno izjavo z mesta državne sekretarke podala 28. septembra, vlada pa se je z njenim odstopom seznanila prejšnji teden. Razlogov sprva ni želela pojasniti, pozneje pa je omenila pritiske in tudi grožnje, ki jih je bila deležna. Pred tednom dni je napovedala izstop iz stranke Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja in vrnitev v poslanske klopi, kjer bi politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka, a je svojo odločitev naposled spremenila. Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da bi bila takšna odločitev posledica pritiska oziroma prisile stranke, prav tako naj je ne bi "kupili" z drugim delovnim mestom.

Sprva je sicer kazalo, da se bo po odstopu zaposlila na direkciji za infrastrukturo, kar je tudi sama potrdila, a se to očitno ne bo zgodilo. Kot je konec minulega tedna pojasnila za medije, se bo ponovno zaposlila v družinskem podjetju za proizvodnjo inovativnih sveč, kjer je delala tudi pred vstopom v politiko.

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KOMENTARJI5

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Bbcc12
19. 10. 2026 13.36
Atomska. To so delovni janševi ljudje.
Odgovori
0 0
roten
19. 10. 2026 13.31
Da se vam vse povrne 20x
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
19. 10. 2026 13.02
Le kje najdejo skrajni desničarji te ultra ekstremistične partijke? Je ponosna, ker je s kriminalnim izsiljevanjem in grožnjami drugi prepošteni narodni izvoljeni poslanki zopet zajahala politkomisarsko SDS nalogo.
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+2
2 0
St. Gallen
19. 10. 2026 13.30
Vi se desnicarjev nimate v drzavi spljoh, kajsele skrajne :-)
Odgovori
-1
0 1
Bella Ciao1
19. 10. 2026 13.35
Kaj pa tiste taneumne?
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0 0
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