Eles in elektrodistribucija zanikata možnost hitrega prehoda na staro omrežnino

Direktorica GZS Vesna Nahtigal je v bila v petek na novinarski konferenci v Ljubljani kritična do izjav članov sveta Agencije za energijo, da bi za vrnitev na stari režim obračunavanja omrežnine potrebovali pol leta. "Od elektrooperaterjev smo dobili neuradne informacije, da je prehod na stari sistem obračunavanja z njihove strani mogoč v zelo kratkem času," je izpostavila.

Ta izjava je pristojne v Elesu, Elektru Ljubljana, Elektru Maribor, Elektru Celje, Elektru Gorenjska in Elektru Primorska presenetila. "Prehod na stari sistem v kratkem času ni mogoč, vsekakor pa ne v 'nekaj dneh', kot trdi direktorica. To smo odgovorni v minulih mesecih mnogokrat javno izpostavili," so zapisali v današnjem odzivu.

Če je neimenovani vir, zaposlen v elektrodistribuciji, to resnično dejal direktorici GZS, potem se v preteklosti zagotovo ni ukvarjal z uvajanjem novega omrežninskega sistema, so poudarili. Nahtigal zato pozivajo, naj se v prihodnje vzdrži takšnih neresničnih navedb anonimnih virov oziroma jih preveri pri odgovornih osebah, ki so sodelovale pri implementaciji in testiranju novega omrežninskega sistema.