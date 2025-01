Eles opravil analizo: predlaga prehod s petih na tri časovne bloke

OGLAS

Vlada je sistemskemu operaterju elektroenergetskega omrežja 12. decembra lani predlagala, da preveri ustreznost sistema petih časovnih blokov in dveh sezon iz akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje z vidika obremenjenosti prenosnega in distribucijskega omrežja in stroškov, ki izvirajo iz te obremenjenosti, ter, če je to mogoče, predlaga enostavnejši oziroma ustreznejši sistem. V Elesu so na podlagi tega sklepa s pomočjo zadnjih razpoložljivih merilnih podatkih preverili, ali je trenutna razporeditev časovnih blokov, ki jih je prinesla nova omrežninska metodologija, najbolj optimalna glede na potrebe elektroenergetskega sistema. Preverili so tudi, kakšna razporeditev časovnih blokov bi bila za elektrooperaterje bolj primerna za obračunavanje omrežnine, predvsem glede na obremenjenost omrežja, v katero je bil v letih 2023 in 2024 priključen občuten delež obnovljivih virov energije, predvsem sončnih elektrarn. Na Elesu so analizo objavili in jo pospremili s sporočilom za javnost. V njem so spomnili, da kot sistemski operater razpolagajo z izjemno natančnimi podatki o povprečnem urnem prevzemu električne energije iz prenosnega omrežja v posamezni sezoni in za posamezne dneve (delovni dan, vikend, dela prost dan) ter po posameznem distribucijskem podjetju. Na podlagi podrobne analize podatkov so ugotovili, da predlagani časovni bloki v današnjih razmerah ne ustrezajo več povsem obremenjenosti, ki jo v zadnjem letu zaznavajo v elektroenergetskem sistemu. Spremenjene razmere so po pojasnilih Elesa posledica intenzivne integracije sončnih elektrarn v zadnjem obdobju, te elektrarne pa imajo velik vpliv na obremenjenost. "Tega dejstva analize Agencije za energijo, ki so podlaga določitvi petih časovnih blokov, niso mogle zajeti, saj ne vključujejo najbolj aktualnih podatkov," so dodali v Elesu.

Električno omrežje FOTO: Shutterstock icon-expand

Jutranja, večerna konica in nočni čas Na podlagi svojih podatkov tako v Elesu čez dan prepoznavajo tri različne tipe odjema, in sicer enega v nočnem času, drugega v jutranji in večerni konici ter tretjega v času največjega sončnega obsevanja. Te ugotovitve veljajo tako za višjo kot za nižjo sezono in tako za delovne kot za dela proste dni, čeprav je v dela prostih dneh jutranja in večerna konica manj izrazita. Eles tako predlaga, da bi bilo med delavniki smiselno uvesti tri različne časovne bloke. Blok 1 bi bil v času jutranje in večerne konice, blok 2 v času manjše obremenitve sistema ter blok 3 v nočnem času. Tarifa v bloku 1 bi bila najvišja, tista v bloku 2 nekoliko nižja ter tista v bloku 3 najnižja. Za dela proste dni bi uvedli le dva časovna bloka. V višji sezoni bi nastopil blok 2 v večerni in jutranji konici, medtem ko bi v času sončnega obsevanja in v nočnem času nastopil blok 3. V nižji sezoni pa so med dela prostimi dnevi obremenitve omrežja izredno nizke, zato bi v času večerne konice nastopil blok 2, medtem ko bi v preostalem času nastopil blok 3.

Aleksander Mervar FOTO: Bobo icon-expand