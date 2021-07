Elīna Garanča v naslovni vlogi koncertne izvedbe opere Carmen

Georges Bizet (1838–1875) je eksotično opero o nebrzdani Carmen ustvaril v letih 1873 in 1874 po istoimenski literarni predlogi Prosperja Mériméeja (libreto sta prispevala Henri Meilhac in Ludovic Halévy). Pri ustvarjanju glasbe za opero, ki govori o pasteh ljubezenskih igric in se tragično konča, je izhajal iz španskega melosa, od koder prihaja tudi Carmen.

Elīna Garanča, ljubljenka najimenitnejših svetovnih opernih odrov, je z vrhunskim petjem, odrsko karizmo in mojstrskim vživljanjem v razne vloge in glasbene sloge tudi v Sloveniji že večkrat očarala poslušalstvo, nazadnje pa je na festivalskem odru nastopila leta 2017. Profesionalno kariero je začela v Državni operi v Južni Turingiji, od takrat pa je postala ena največjih opernih zvezd. Redno nastopa v priznanih opernih hišah in na festivalih, kot so Dunajska državna opera, Metropolitanska opera v New Yorku, Kraljeva operna hiša v Londonu, Državna opera v Berlinu, Festivalna dvorana v Baden-Badnu, Carnegie Hall v New Yorku, Salzburški festival ter mnogi drugi.