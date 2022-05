Dimnim plinom in strupenim kemikalijam, ki so se sprostili ob eksploziji v kočevski tovarni Melamin, so bili v prvih dveh urah izpostavljeni poškodovani delavci ter policisti in gasilci, ki so prvi prišli na kraj nesreče, a so bili ustrezno zaščiteni z izolirnimi dihalnimi aparati. So pa raziskave pokazale, da površinske vode in črpališča pitne vode na območju Kočevja niso ogroženi.

Ob včerajšnji nesreči v tovarni Melamin v Kočevju je onesnaženje okolja z nevarnimi snovmi in ogrožanje okoliških prebivalcev ob sproščanju dima in nevarnih plinov spremljal Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME). Požar v skladišču surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji sintetičnih smol, je povzročila eksplozija pri pretakanju kemikalije epiklorhidrin. Požar se je nato razširil na osrednjo stavbo, v kateri se je nahajala tudi elektro postaja. Ker so požar v skladišču sorazmerno hitro pogasili, v ELME ocenjujejo, da so bili dimnim plinom in strupenim kemikalijam kratkotrajno, v prvih dveh urah, izpostavljeni poškodovani delavci in prvi posredovalci, torej policisti in gasilci, ki pa so bili ustrezno zaščiteni z izolirnimi dihalnimi aparati. V manjši meri pa so bili predvsem dimu in prašnim delcem v zraku izpostavljeni ostali tovarniški delavci in člani intervencijskih ekip v drugem valu požara v elektro postaji po 10. uri.

"Meritve ELME so pokazale prisotnost prašnih delcev PM 10 v rahlo povišanih vrednostih do 150 mikrogramov na kubični meter zraka na mejah gorečega tovarniškega objekta, nismo pa zabeležili povišanih koncentracij nevarnih plinov in drugih hlapnih organskih snovi. Ocenjujemo, da onesnaženje zraka s požarišča ni ogrozilo okoliških prebivalcev," so sporočili iz ELME. Dodali so tudi, da je ekološki laboratorij vzorčil in analiziral še požarne vode in razlite tekočine s požarišča. "S terenskimi meritvami je bila izmerjena povišana prevodnost in slanost vode. Ostale meritve vod so še v teku."

icon-expand Požar v Melaminu FOTO: Luka Kotnik