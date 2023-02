Elon Musk je spet najbogatejši človek na svetu

Zadnja dva meseca je bil Elon Musk na seznamu najbogatejših ljudi na svetu drugi po vrsti, v ponedeljek pa je Bloomberg poročal, da se je zaradi rasti delnic Tesle ponovno povzdignil na vrh njihovega indeksa milijarderjev.

Po zaprtju borze naj bi Muskovo premoženje znašalo približno 187,1 milijarde dolarjev (okoli 176,65 milijarde evrov), kar je več kot premoženje Arnaulta, ki znaša 185,3 milijarde dolarjev (približno 174,95 milijarde evrov).

Delnice Tesle (TSLA) so lani po Muskovem prevzemu Twitterja in širšem upadu tehnološkega trga strmo padle, v letu 2023 pa so ponovno močno zrasle.