Elon Musk spet poseže! Bo Bitcoin kmalu spet močno narasel?

12. maja je tvit Ilona Muska, da Tesla ne bo več sprejemal bitcoina kot plačilnega sredstva, povzročil padec te kriptovalute in se ta od takrat ni okreval. Musk je pojasnil, da je rudarjenje bitcoinov energetsko intenzivno in ni okolju prijazno. Naslednji teden je Bitcoin padel za nekaj tisoč dolarjev in izgubil skoraj četrtino vrednosti. Od takrat je Kitajska zatirala vse, kar je povezano z bitcoinom, in uvedla sankcije za banke, ki so v kakršnem koli stiku s podjetji, ki prodajajo bitcoin, prepovedala pa je rudarjenje. Kitajska ustvarja svojo digitalno valuto in s tem želi uničiti svoje konkurente. Tudi regulatorji v ZDA, Veliki Britaniji in EU so zapletli trgovanje z bitcoini, saj se najbolj priljubljene platforme za trgovanje, kot je Binance, soočajo z resnimi predpisi. Mnoge države pravijo, da so kriptovalute preplavljene z nezakonitimi dejavnostmi, kot je pranje denarja. Medtem so vlagatelji, navajeni, da Bitcoin vsak dan dosega nove rekordne ravni, nenadoma utrpeli izgube in razprodali Bitcoin, saj so se bali, da so imeli skeptiki prav in da je le še vprašanje časa, kdaj bo ta kriptovaluta propadla.

Brezplačni vodnik "Kako trgovati s ceno Bitcoin-a" prevzemite tukaj.

V zadnjih dneh so nekateri analitiki napovedali, da bi se lahko cena bitcoina, če se stvari v bližnji prihodnosti ne spremenijo, znižala na 21.000 dolarjev. 21. julija je bil Elon Musk gost na konferenci o kriptovalutah. Dejal je, da bo Tesla ponovno uvedel Bitcoin kot plačilno sredstvo. Cena bitcoina je v nekaj minutah poskočila, kratkoročni rastoči trend se je v naslednjih dneh ponovno vzpostavil. Ni pa samo Musk pripomogel k rasti cene. Izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey je dejal, da so kriptovalute velik del prihodnosti podjetja, Cathie Wood iz Ark Invest pa je ponovno izrazila optimizem glede cene Bitcoina.

JP Morgan je znižal ciljno ceno za Bitcoin s prejšnjih 146.000 USD na 130.000 USD, vendar je to še vedno veliko več kot trenutna cena, ki stoji okoli 38.000 USD. Ark Invest še naprej kupuje veliko število bitcoinov in ima dolgoročno ciljno ceno 500.000 USD.

Naslednjih nekaj tednov bo ključnega pomena, ko bomo videli, ali se bo Bitcoin prvnil, ali pa je to le kratkoročno nihanje.

