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Slovenija

Musk navdušen nad Teslino avtonomno vožnjo v Sloveniji

Ljubljana, 15. 09. 2026 11.39 pred 37 minutami 2 min branja 30

Avtor:
N.L.
Musk o prihodu Tesle v Slovenijo

Po slovenskih cestah že vozijo električni avtomobili Tesla, ki imajo vgrajen napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom. Ameriško podjetje je regulatorno odobritev za uvajanje tega sistema pri nas prejelo prejšnji teden. Odločitev pozdravlja tudi ustanovitelj Tesle Elon Musk, ki je na svojem omrežju X delil izjavo in videoposnetek, ko je sistem v praksi preizkusil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je prejšnji teden prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom (FSD) v Sloveniji. Njihovi električni avtomobili so funkcijo že začeli uvajati v vozila v Sloveniji, sistem je včeraj na ljubljanskih ulicah preizkusil tudi Vrtovec. Na omrežju X je objavil videoposnetek avtonomne vožnje po Ljubljani.

"Sistem lahko prevzame krmiljenje, vožnjo skozi križišča, menjavo voznega pasu in številne druge manevre, pri tem pa voznik ves čas ohranja nadzor," je zapisal in dodal, da je sistem varen, učinkovit in predstavlja prihodnost mobilnosti. "Ne utrudi se, ne zaspi in lahko pomembno prispeva k varnejši vožnji," je zapisal.

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Videoposnetek je na omrežju X delil profil Tesle za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko in pripisal izjavo ministra v angleščini. Omenjeno objavo pa je nato delil še Musk sam, ki mu na X-u sledi več kot 241 milijonov uporabnikov. Ob objavi je sicer zapisal le: "Slovenija," zraven pa dodal slovensko zastavo in ikono dvignjenih dlani, ki ponazarjajo odobravanje in navdušenje.

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Slovenija je šesta država v Evropi, ki je odobrila uporabo tega sistema v prometu. Kot prva evropska država je napredni sistem FSD pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska. Na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi.

Za kakšno funkcijo gre?

Funkcija FSD (pod nadzorom) v trenutni obliki zahteva aktiven nadzor voznika, vozilo pa z njo ni popolnoma avtonomno, navaja družba Tesla. Poudarjajo, da je voznik "med vožnjo še vedno ves čas odgovoren za vse manevre".

FSD je po navedbah Tesle zbirka naprednih funkcij asistenčnih sistemov, ki omogočajo vožnjo skoraj povsod z aktivnim nadzorom voznika. "Funkcija FSD (pod nadzorom), ki je zasnovana tako, da prevzame najbolj stresne dele vsakdanje vožnje in poveča varnost, lahko prevzame krmiljenje po mestnih ulicah, vožnjo skozi križišča, samodejno spreminjanje voznega pasu in druge manevre. FSD (pod nadzorom) se uči tako kot ljudje - z izkušnjami," so navedli.

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Tesla Elon Musk avtonomna vožnja FSD električni avtomobili

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KOMENTARJI30

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Partapaki
15. 09. 2026 12.16
zdaj vidim zakaj delajo tako neumna turba krožišča, so mišljena za robote namesto za ljudi...
Odgovori
0 0
Jezna lepookica
15. 09. 2026 12.14
Po naših luknjastih cestah, haha?!!
Odgovori
-2
0 2
JP2022
15. 09. 2026 12.10
Tramp, Musk , Dodik, Mladić in Srbija so šampioni teh portalov. Žal je Janša skop z izjavami, ne daje materiala, čeprav je tudi JJ priljubljen za dežurne nergače. Škoda no, da tko malo pove za medije, pa tako ga imajo radi. Je pa Trump tolko boj zgovoren, hvala bogu.
Odgovori
-2
1 3
proofreader
15. 09. 2026 12.10
Mislim, da to vsi podpiramo. Razen taksistov, ki ne bodo mogli več izkoriščati tujcev.
Odgovori
+6
6 0
LaškoBrezKozarca
15. 09. 2026 12.10
...zadeva deluje res odlično, sploh od prejšnega meseca ko smo podprli...😒 od takrat še Američani vidijo da res deluje...noro res hvala Tesli hvala Elonu jeeeeeeej
Odgovori
+2
3 1
Pedro Lopez
15. 09. 2026 12.04
Zadevo preizkusil in deluje zares odlično.
Odgovori
+8
8 0
proofreader
15. 09. 2026 12.02
Lepo je videti, ko oblast ne sovraži uspešnih podjetnikov, ki nas bodo popeljali na druge planete.
Odgovori
+6
9 3
krpati
15. 09. 2026 12.01
Ne utrudi se.....ne zaspi....komaj čakam da glasujem za robotizirane stranke v parlament.
Odgovori
-7
1 8
EnBoRc
15. 09. 2026 12.00
šodr
Odgovori
-4
2 6
300 let do specialista
15. 09. 2026 11.59
SURS že računa število povoženih pešcev v 2027??
Odgovori
-7
2 9
proofreader
15. 09. 2026 12.03
Če ne bodo skakali pred taksije jih ne bo.
Odgovori
+6
6 0
Teleport
15. 09. 2026 12.03
Je bolj pozoren kot večina voznikov
Odgovori
+6
6 0
JazAliTi
15. 09. 2026 11.59
Koliko bo znašala naročnina za to avtopilot opcijo? To ga raje vprašte. Khm khm.
Odgovori
-5
1 6
Pedro Lopez
15. 09. 2026 12.05
99 EUR na mesec, saj je ze znano. Kdor pa je ob nakupu vozila kupil paket Enhanced Autopilot, pa 49 EUR.
Odgovori
+8
8 0
Desniprepad
15. 09. 2026 12.14
za 99€ raje sam peljem pa pri tem uživam in si zato privoščim kakšno večerjo ob prijetni družbi
Odgovori
-1
0 1
assassin911
15. 09. 2026 12.15
Ne sprašuj ker itak ne boš imel tesle.
Odgovori
0 0
heris
15. 09. 2026 11.57
Teslo preizkusilo Teslo.
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
15. 09. 2026 12.15
To ti iz lastnih izkušenj?
Odgovori
0 0
Dolgočasnež
15. 09. 2026 11.57
to dejansko ni nič slabega slej ko prej bodo vsepovsod
Odgovori
+11
11 0
zajfa
15. 09. 2026 11.54
Super zadeva za poklicne voznike, avtobuse, tovornjake na že ustaljenih rutah. Za ostale pa živi dolgčas in hkrati motenje pozornosti, saj ne boš pri stvari in boš hkrati moral biti; totalno šizofrena situacija, ki bo paradoksalno privedla do še več nesreč; dokler ne bo zadeva 100%, pa naj se pojavi na cesti ali ob njej karkoli; se pravi brez napak.
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+9
11 2
Pedro Lopez
15. 09. 2026 12.08
Daj ne bluzi. Sem prepričan, da računalnik vozi bolje od 90% voznikov na cesti. To kar se dogaja na slovenskih cestah, se ni ravno za hvaliti.
Odgovori
0 0
hojladri123
15. 09. 2026 12.13
dejansko FSD ves čas spremlja tvojo pozornost in razen to da ne rabiš dajat gasa bremzat in šofirat, moraš še vedno spremljat dogajanje... ne deluje ravno tako da si daš na side dash en film pa še malo zakinkaš umes...
Odgovori
0 0
Desniprepad
15. 09. 2026 11.53
Morali bi že gospod Vrtovec kot teolog prepoznati, da nas že tehnlogija prehiteva glede na naš moralni razvoj,vodi jo pa pohlep in moč. In če ne bomo imeli dovolj empatije, moralnosti, nas bo tehnolgija povozila. Sem zagovornik razvoja vendar kolikor bomo lahko nadzorovali kot skupnosti, države, civilizacija ne samo, da jo bodo nadzorovali tisti 1% ljudi ki so že sedaj zaslužni za večino tegob tega sveta.
Odgovori
-4
3 7
Dolgočasnež
15. 09. 2026 12.02
ja aj sej vemo ti bi tomosa pa zastavo nazaj ja ja lapa lapa
Odgovori
+1
3 2
CorbaMorba
15. 09. 2026 11.53
A zdej več ne sovražimo električnih avtomobilov? : D
Odgovori
-2
2 4
Desniprepad
15. 09. 2026 11.57
Ne sedaj smo dobili požegnan denar v žepe zdaj je ok.
Odgovori
-1
3 4
Dolgočasnež
15. 09. 2026 12.03
ni važno levi ali desni vsak bi jih vzel tko pač posli tečejo ane ti nevladno gobhezdalo haha
Odgovori
+1
2 1
Teleport
15. 09. 2026 11.50
Sem gledal posnetke, dobr vozi
Odgovori
+7
8 1
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