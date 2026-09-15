Musk navdušen nad Teslino avtonomno vožnjo v Sloveniji

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je prejšnji teden prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom (FSD) v Sloveniji. Njihovi električni avtomobili so funkcijo že začeli uvajati v vozila v Sloveniji, sistem je včeraj na ljubljanskih ulicah preizkusil tudi Vrtovec. Na omrežju X je objavil videoposnetek avtonomne vožnje po Ljubljani. "Sistem lahko prevzame krmiljenje, vožnjo skozi križišča, menjavo voznega pasu in številne druge manevre, pri tem pa voznik ves čas ohranja nadzor," je zapisal in dodal, da je sistem varen, učinkovit in predstavlja prihodnost mobilnosti. "Ne utrudi se, ne zaspi in lahko pomembno prispeva k varnejši vožnji," je zapisal.

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Videoposnetek je na omrežju X delil profil Tesle za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko in pripisal izjavo ministra v angleščini. Omenjeno objavo pa je nato delil še Musk sam, ki mu na X-u sledi več kot 241 milijonov uporabnikov. Ob objavi je sicer zapisal le: "Slovenija," zraven pa dodal slovensko zastavo in ikono dvignjenih dlani, ki ponazarjajo odobravanje in navdušenje.

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Slovenija je šesta država v Evropi, ki je odobrila uporabo tega sistema v prometu. Kot prva evropska država je napredni sistem FSD pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska. Na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi.

Za kakšno funkcijo gre?